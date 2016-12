Sénégal: Daara J Family sort un single à la gloire des Lions

Le groupe « Daara J Family », auteur d'un single à la gloire des Lions, a invité mardi les Sénégalais à miser sur les valeurs de citoyenneté pour pousser les Lions à la victoire lors de la CAN 2017, prévue du 14 janvier au 5 février au Gabon.

« Nous n'avons jamais dédié une chanson à l'équipe nationale mais cette fois-ci, nous avons senti la nécessité de le faire parce qu'il y a une véritable crise des valeurs dans notre pays, et nous nous rappelons qu'en 2002, les footballeurs avaient réussi à fédérer les gens autour d'un idéal d'appartenance au même pays », a expliqué à l'APS Ndongo D, l'un du duo d'artistes formant le « Daara J Family".

« Cet opus est un hymne, un appel à l'éthique, à la combativité, à la ferveur autour de cette équipe qui participe à cultiver la sénégalité en tout un chacun », a soutenu le musicien.

Il présentait le nouvel opus, avec son alter ego Faada Freddy, à l'occasion d'une cérémonie de signature de partenariat liant désormais la Fédération sénégalaise de football (FSF) à la société Elton, évoluant dans le secteur de la distribution d'hydrocarbures.

Selon Ndongo D, l'hymne contenu dans cet opus fait référence aux personnalités historiques ayant forgé la nation sénégalaise.

« Tout le monde se rappelle de la ferveur lors du Mondial 2002, et nous espérons que cette CAN servira de déclic pour un renouveau et un retour vers ces valeurs », a insisté le rappeur, arborant le nouveau maillot des Lions.

« Les joueurs de l'équipe nationale doivent aussi s'approprier l'histoire de ce pays, se rappeler que d'autres avant eux ont eu à forger cette nation et c'est à leur tour de faire leur part du travail », a indiqué le musicien.

Dans ce single, les musiciens ont évoqué entre autres personnalité historiques, l'égyptologue Cheikh Anta Diop, Valdiodio Ndiaye, ancien ministre de l'intérieur et Léopold Sédar Senghor, le premier président de la République du Sénégal.

« Plus loin de nous, ils doivent aussi penser aux porteurs de pancartes et apprendre cette histoire pour se convaincre qu'ils doivent jouer leur partition et porter la voix du Sénégal dans ce concert des nations qu'est la CAN », a par ailleurs ajouté Ndongo D.

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, présent à cette cérémonie coïncidant avec la sortie de ce single, a souligné les efforts du "Daara J Family", visant à créer une union sacrée autour des Lions du football.

« Un seul instant, ils n'ont cité des joueurs de l'équipe. Ils ont préféré mettre en avant l'équipe, et c'est ensemble qu'on arrivera à gagner. On espère que ce n'est plus loin », a déclaré Me Augustin Senghor.