Afrique: Electricité - 290 millions de bénéficiaires sur 915 dans le continent

Selon l'Agence internationale de l'énergie (2014), Défis et opportunités «en Afrique subsaharienne dans son ensemble, seules 290 millions sur 915 millions de personnes ont accès à l'électricité».

L'organisation relève aussi dans le Rapport "Les énergies renouvelables pour éclairer la vie des femmes en Afrique" que près de 730 millions d'Africains utilisent la biomasse solide pour faire la cuisine. Le manque d'accès aux sources d'énergie pour l'éclairage, le chauffage, la cuisson, les transports et la production économique empêche la productivité des hommes et des femmes, et de la société dans son ensemble.

Maintenant, les femmes tant comme consommateurs que fournisseurs restent invisibles dans le secteur de l'énergie. Lors de la préparation de projets pour améliorer la sécurité énergétique, il est crucial de prendre en compte les réalités de ces différences de besoins, de contraintes et d'opportunités entre les femmes et les hommes, en relation avec les infrastructures énergétiques et le développement de services.

Les solutions d'énergies renouvelables comme le solaire, la cuisson propre et même le biogaz (énergie provenant des déchets des animaux et du ménage) ont le potentiel le plus important pour aider au développement de microentreprises détenues par des femmes.

Ces entreprises pourraient effectivement être vraiment des compagnies qui emploient des femmes et qui utilisent les systèmes de micro-paiements par téléphone mobile, afin de générer du revenu dans les marchés locaux (ruraux ou péri-urbains) visant à fournir de l'énergie aux pauvres. Stimuler efficacement l'accès à l'énergie en Afrique aiderait à assurer que le continent atteigne les Objectifs de développement durable des Nations Unies.