Algérie: Judo - La Fédération algérienne fait part de nouveaux règlements

Alger — La Fédération internationale de judo (IJF) a publié mardi la liste des nouveaux règlements qui seront bientôt adoptés en vue des importantes échéances à venir et que la Fédération algérienne de judo (FAJ) s'est empressée de transmettre aux athlètes locaux, afin qu'ils soient assimilés le plus tôt possible avant d'être mis en application sur le tatami.

En judo, l'arbitrage est en effet très strict et la moindre erreur, par méconnaissance des règlements, peut engendrer une disqualification systématique, ou même le retrait d'une médaille.

Pendant les jeux Olympiques de 2016 à Rio (5-21 août), la judoka française Priscilla Gneto (-52 kg) a été disqualifiée dès le premier tour pour une faute de bras contre la Suisse Evelyne Tschopp, dont elle avait saisi la jambe alors que les nouveaux règlements l'interdisaient.

Pour éviter à ses judokas de connaître des mésaventures similaires lors des importantes échéances à venir, la FAJ s'est donc empressée de communiquer les règlements fraîchement adoptés par l'IJF et qui seront présentés lors du séminaire d'arbitrage et de coaching, prévu du 5 au 8 janvier 2017 à Bakou (Azerbaïdjan).

"L'objectif est de promouvoir les règles du judo, tout en les rendant plus simples et plus faciles à comprendre", a indiqué la Fédération internationale de judo, ajoutant que le but de ces nouvelles règles est de "donner la priorité à l'attaque et à la réalisation de l'ippon".

Comme ce fut le cas en 2012 après les Jeux de Londres, la Fédération internationale de judo a soigneusement analysé les quatre dernières années, tant d'un point de vue organisationnel que technique.

Le bilan a été sans équivoque : les capacités techniques des athlètes ont évolué de manière très positive, et preuve en est, le nombre d'ippons qui a fortement augmenté, atteignant plus de 80% dans certaines catégories de poids, à l'occasion notamment des derniers championnats du monde, disputés en août 2015 à Astana (Kazakhstan).

Les plus importantes parmi ces nouvelles règles, la durée du combat, qui sera désormais de quatre minutes, aussi bien pour les messieurs que pour les dames, alors qu'auparavant, elle était de cinq.

Le nombre de "shido" a également baissé, passant de quatre à trois, le troisième étant synonyme de disqualification (Hansoku Make).

Concernant l'évaluation des points, il n'y aura plus que l'ippon et le waza-ari.

La valeur du waza-ari inclut celle donnée au "yuko" par le passé, et désormais, deux waza-ari ne sont plus l'équivalent d'un ippon.

Pour ce qui est de l'immobilisation au sol (Osae Komi), 10 secondes rapportent un waza-ari et il faudra 20 secondes pour obtenir un ippon, suivant les nouvelles règles, élaborées sur la base des propositions faites par les fédérations nationales ainsi que 20 directeurs du comité de coordination IJF et qui ont été analysées plus tard par le groupe d'experts de l'IJF et les services techniques du Comité exécutif.

Les choix qui ont été faits sont le résultat d'un "consensus largement partagé et démocratique", selon l'IJF. "Ils prennent en compte les valeurs fondamentales du judo, son code moral, tout en veillant à ce que le judo, qui est un organisme vivant, s'adapte au monde moderne et atteigne un plus large public", conclut l'IJF.

Les nouveaux règlements s'étendent même aux compétitions handisports.