Algérie: Plus de 8.000 anciennes mines détruites à Tindouf et à Béchar en décembre (MDN)

"Ces opérations à vocation humanitaire et sécuritaire ont permis de dépolluer une superficie globale estimée à environ huit et demi (8,5) hectares, ce qui contribuera inéluctablement à une parfaite sécurisation de nos frontières", souligne la même source.

"Dans le cadre des efforts soutenus de l'ANP en matière de déminage et d'opérations d'assainissement de la bande frontalière des mines, des détachements spécialisés du génie de combat ont détruit, au cours du mois de décembre 2016, 8.104 anciennes mines anti-personnel et antichar au niveau des Secteurs opérationnels Sud de Tindouf et de Béchar (3ème Région militaire)", précise le communiqué.

Alger — Au total 8.104 anciennes mines antipersonnel et antichar ont été détruites au cours du mois de décembre au niveau des Secteurs opérationnels Sud de Tindouf et de Béchar (3ème Région militaire), indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.