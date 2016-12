Afrique: Les pays de la Corne de l'Afrique connaîtront une hausse de problèmes alimentaires

Alger — Les pays de la Corne de l'Afrique seront affectés par une hausse des souffrances liées à la faim en conséquence à une persistante sécheresse, a estimé l'organisation onusienne de l'alimentation et de l'agriculture (FAO) sur son site web.

"Au cours des mois à venir, les pays situés dans la Corne de l'Afrique devraient vraisemblablement connaître une hausse des souffrances liées à la faim et voir leurs moyens d'existence diminuer et ce, alors que les familles d'agriculteurs peinent à faire face aux répercussions des sécheresses à répétition qui ont touché la région cette année", a averti la FAO.

L'organisation a considéré que le nombre croissant de réfugiés en Afrique de l'Est devrait continuer de peser sur une sécurité alimentaire et nutritionnelle déjà fragilisée.

Actuellement, près de 12 millions de personnes en Ethiopie, au Kenya et en Somalie ont besoin d'une aide alimentaire, tandis que de nombreuses familles de la région ne bénéficient que d'un accès très limité à l'alimentation et aux revenus, tout en devant faire face à l'augmentation de leurs dettes, à la faiblesse des stocks céréaliers et de semences et à une faible production de lait et de viande, a informé la FAO.

Les conditions commerciales sont particulièrement mauvaises pour les éleveurs car les prix des produits alimentaires augmentent tandis que les prix du bétail sur le marché demeurent bas, a-t-elle ajouté.

La FAO décrète l'urgence d'une aide aux agriculteurs de la région

"Les agriculteurs de la Corne de l'Afrique ont besoin d'une aide urgente pour se relancer afin de garder leur bétail reproducteur en bonne santé", a indiqué la FAO, qui estime que les perspectives de production pour les trois pays sont plutôt moroses, les pâturages ont rarement été aussi secs.

Selon Dominique Burgeon, Directeur de la Division des urgences et de la réhabilitation à la FAO, un soutien en temps opportun apporté aux familles agricoles, peut considérablement renforcer leur capacité à résister aux effets négatifs de la sécheresse et atténuer le coup porté aux moyens d'existence.

Ainsi, la FAO a déjà débloqué des fonds d'urgence afin de mettre en œuvre des interventions rapides au Kenya, et en Somalie.

Les fonds récoltés serviront à apporter une aide alimentaire, à mettre en œuvre des campagnes de vaccinations d'urgence pour les animaux reproducteurs et ceux en moins bonne santé.

Ils permettront aussi de réparer les points d'eaux et d'organiser des campagnes de distribution de semences et d'outils indispensables pour la campagne de semis de la saison printanière.

La FAO travaille également en collaboration avec les autorités locales afin de les aider dans leur préparation aux urgences et ce, dans toute la région.

" Dans ces zones où nous savons que les aléas naturels sont fréquents, travailler avec le gouvernement afin de renforcer leur capacité à atténuer les effets négatifs des chocs climatiques est une démarche judicieuse qui peut réduire de manière importante le recours à l'aide humanitaire et alimentaire à l'avenir " a estimé M. Burgeon.

La dernière analyse des agences humanitaires prévoit que le nombre de personnes confrontées à des conditions d'insécurité alimentaire de crise et d'urgence augmente de nouveau, avec plus d'un quart de million de personnes supplémentaires se retrouvant dans cette situation entre février et mai 2017, a cité la FAO.

Elle a rappelé à cet effet, qu'en 2011, des circonstances semblables ont donné lieu à des situations de famines et ont causé de nombreux décès, d'où la nécessité d'une action urgente afin d'éviter que ce scénario tragique ne se reproduise.

La FAO appelle ses partenaires financiers à intensifier leurs efforts dans les zones rurales et ce de manière urgente, sous forme de dons d'argent, en mettant en place des initiatives consacrées au bétail et en fournissant des intrants agricoles.