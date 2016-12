Soudan: Antar Yahia, l'homme de Khartoum tire sa révérence

Antar Yahia, l'ancien international algérien, a été promu au poste de manager général en charge du domaine sportif à Orléans, équipe qui évolue en deuxième division française. Cette saison, il avait participé à sept matches de son équipe sur les 19 journées disputées. Figure emblématique des Fennecs, avec son départ, c'est une page qui se tourne dans le football algérien après les retraites de Madjid Bougherra et d'Abdelkader Ghezzal.

Âgé de 34 ans, Antar Yahia, prend sa retraite de footballeur, mais il reste lié au monde du football en étant promu directeur sportif de l'US Orléans où il militait depuis janvier 2016, selon le communiqué du club signé par le président Philippe Boutron. Une reconversion pour ce joueur qui était déjà le conseiller de certains joueurs algériens, comme Mehdi Tahrat.

Du terrain aux tribunes

Formé au FC Sochaux-Montbéliard entre 1996 et 2000, il attire l'attention de grands clubs et signe à l'Inter Milan, en Italie, où il n'y restera que deux ans, dont la seconde année prêté à Bastia. Il se fixe trois ans en Corse, de 2002 à 2005, avant de revenir sur le continent, à l'OGC Nice où il ne restera que deux saisons, dont une en prêt aux Allemands de Bochum. Antar Yahia y trouve son bonheur et reste en Allemagne jusqu'en 2011.

A 29 ans, il prend le pari d'aller en Arabie saoudite, au sein de l'effectif d'Al Nassr. Une erreur, car il n'y reste que six mois avant de revenir en janvier 2012 en Allemagne pour représenter le Kaiserslautern. L'expérience n'est pas aussi fructueuse, et un an après, il prend la direction de la Tunisie et de l'Espérance de Tunis. Les contrats d'un an s'accumulent. En janvier 2014, il rejoint le Platanias FC en Grèce pour une pige de quatre mois, à la fin de laquelle il va revenir en France, à Angers.

Une saison et demie blanche pour Antar Yahia, qui décide en janvier 2016 de prendre la direction de son dernier club, l'US Orléans qui dispute le championnat National, la troisième division française. Le défenseur algérien participe à la montée du club en Ligue 2, en ayant disputé 14 rencontres et marqué un but. Peu utilisé sur cet exercice 2016/2017, il passe de l'autre côté de la barrière, et devient le nouveau manager général en charge du domaine sportif de l'équipe orléanaise, qui occupe actuellement la dernière place de la deuxième division. Le club veut se sauver de la descente et la tâche ne sera pas aisée pour Antar Yahia.

Antar Yahia et Madjid Bougherra, la fin d'une époque

Antar Yahia va définitivement ranger ses crampons. C'est la fin d'une ère pour le football algérien. Le lundi 30 avril 2012, il avait annoncé sa retraite internationale, plus de quatre ans après, il prend un poste de directeur sportif, laissant sa carrière footballistique derrière lui.

En sélection, son plus beau fait d'arme a été d'avoir marqué le but contre l'Egypte à Khartoum (Soudan) qui a permis aux Verts de se qualifier pour le Mondial 2010, qui s'est déroulé en Afrique du Sud, après 24 ans d'absence en phase finale d'une Coupe du monde. Il a écrit une des plus belles pages de l'histoire des Fennecs.

On peut d'ailleurs affirmer que c'est la fin d'une époque, car il y a quelques jours, Madjid Bougherra, âgé de 34 ans et son comparse en défense, avait également annoncé la fin de sa carrière, un an après l'annonce de sa retraite internationale. La génération de 2010 quitte le monde du football. Antar Yahia est le troisième en une semaine, car en plus de Madjid Bougherra, il y a eu l'attaquant Abdelkader Ghezzal, âgé de 32 ans, qui a décidé d'arrêter sa carrière en club et en sélection.