Algérie: L'avant-projet de loi portant amendement du Code de procédure pénale adopté par le Conseil des ministres

Il criminalise aussi les actes de mobilisation des personnes pour le compte d'associations, d'organisations et de groupes terroristes, le soutien de leurs actes ou activités ainsi que la diffusion de leurs idées par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ou tout autre moyen.

Le projet d'amendement du Code de procédure pénale introduit également des dispositions pour la mise en place du deuxième degré de juridiction pénale instauré par la Constitution révisée en précisant notamment que le Tribunal criminel d'Appel rejugera sur le fond des affaires portées devant lui et disposera d'un jury populaire de quatre jurés et motivera ses décisions quelles qu'elles soient.

Ce nouveau texte propose d'abord de renforcer les garanties d'un procès équitable "en réaffirmant le principe de la présomption d'innocence et en précisant que le doute est, dans tous les cas, interprété au bénéfice de l'accusé et en précisant également que nul ne peut être poursuivi, jugé ou puni deux fois, à raison des mêmes faits et que l'autorité judiciaire veille durant toute la procédure à la protection des droits des justiciables", précise un communiqué du Conseil des ministres.

