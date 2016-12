Congo-Kinshasa: Justice - Dix-neuf militants de la Lucha relaxés à Goma et à Kinshasa

On assiste à une situation paradoxale en République Démocratique du Congo. Plus »

Toutefois, il y a quelques soucis à se faire comme l'a soutenu le responsable du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'Homme (BCNDH), José Maria Aranaz, qui dit rester « préoccupé par le sort de six à sept autres activistes pro-démocratie arrêtés de manière arbitraire depuis au moins une semaine ». Il est fait état d'autres camarades encore poursuivis à Goma pour distribution des tracts à l'Institut supérieur de commerce et appel à la désobéissance à l'autorité. À Mbuji Mayi également, quelques militants de la Lucha se trouvent toujours sous les verrous et leur sort est loin d'être connu.

Alors que le peuple congolais est en attente de l'accord politique devant sanctionner les assises du Centre interdiocésain, la nouvelle de la libération le 27 décembre à Goma de dix-huit militants du mouvement pro-démocratie Lutte pour le changement (Lucha) sonne comme un signe de dégel censé décrisper un climat social de plus en plus délétère. Une semaine après leur arrestation alors qu'ils manifestaient pacifiquement contre le maintien au pouvoir du président de Joseph Kabila, arrivé à la fin de son dernier mandat le 19 décembre, ces militants de la Lucha ont finalement été relaxés par le parquet près la grande instance de Goma.

