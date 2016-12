Cote d'Ivoire: généralisation de la couverture maladie universelle (cmu) - Les prestations étendues aux populations en 2018

La Côte d'Ivoire a dévoilé mercredi sa sélection pour la CAN 2017. Une liste de 24 joueurs… Plus »

Laquelle fait, selon lui, un chiffre d'affaire consolidée de 75 milliards Fcfa. Quant au chef du gouvernement, Daniel Kablan Duncan, il a salué la collaboration des partenariats public / privé. Pour Duncan, l'inauguration de ce centre marque une avancée significative dans la mise en œuvre de la Couverture Maladie Universelle ( Cmu). Dont la phase pilote commencera avec 150.000 étudiants des universités publiques et grandes écoles dont 800.000 sont déjà enrôlés. Selon le directeur général de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (Cnam), Bamba Karim, la phase pilote qui commence avec les étudiants va être étendue aux populations indigentes, aux artisans et aux paysans.

Montrant les spécificités du Centre de personnalisation des cartes, le président directeur général de Snedai, Adama Bictogo, a signifié que c'est un bâtiment construit sur 400 mètres carrés et doté d'équipement industriel de dernière génération. Sa cadence de production, selon M. Bictogo, est de 26 mille cartes par jour. Il a rappelé au passage que 145 sites d'enrôlement sont déjà opérationnels sur l'ensemble du territoire national. Et ces sites, a souligné le Pdg de Snedai, sont complétés par 400 kits mobiles. C'est avec fierté qu'il a présenté son entreprise créée en 2007.

Ce, en présence du Premier ministre Daniel Kablan Duncan. Le ministre en charge de la Protection sociale a fait le point des enrôlements. Il a indiqué que deux millions de personnes des secteurs publics et privés ainsi que six cent ( 600) personnes d'autres secteurs ont été effectivement enrôlés. Et le système de collecte des cotisations a été mis en place. Concernant la phase expé- rimentale de la Cmu, elle démarrera le premier semestre de 2017, avec la distribution de cartes d'assurés à 150 mille étudiants. « (... ) Graduellement, les autres couches socioprofessionnelles suivront », a fait remarquer Moussa Dosso.

