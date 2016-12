Cote d'Ivoire: karakoro-komboro - Alphonse soro fait le bilan de son mandat

Le fait est assez inédit pour être souligné. Rarement on a vu un député sortant se présenter devant ses populations pour dresser son bilan en fin de mandat. Rarement l'on a vu également une telle ferveur entre un élu et ses populations. Ces faits pourtant se sont déroulés ce mardi 27 décembre 2016 entre Alphonse Soro et ses parents de Karakoro et Komboro.

A l'occasion de la double cérémonie de l'inauguration du pont de Lofigué dont les populations attendaient la réalisation depuis 1965, suivie de la fête de la lumière à Loyérikaha, l'honorable Alphonse Soro a tenu à communier avec ses parents qui le lui ont bien rendu au cours d'une double cérémonie fusionnelle. Homme de parole, digne fils, acteur de développement, les mots semblaient manquer aux chefs venus en grand nombre de toute la circonscription.

En effet, grâce au député Alphonse Soro, avec le soutien du président Alassane Ouattara, Karakoro a bénéficié de plusieurs infrastructures comme l'adduction en eau potable, le bitume, l'électrification et finalement le pont qui vient désenclaver toute la sous-pré- fecture. Dans son intervention, Alphonse Soro a expliqué sa non candidature par sa volonté de respecter le pacte d'alternance entre Karakoro et Komboro. Cependant, il a rappelé aux populations de sa région natale qu'il reste à la disposition du Président de la République pour toute mission qu'il souhaiterait lui confier.

Revenant sur son mandat, il s'est réjoui d'avoir été acteur aux côtés du Président Ouattara, la solution pour inscrire la Côte d'Ivoire parmi les nations modernes. Les lois sur la nationalité, le foncier rural, le statut des chefs et rois, les conditions d'éligibilité, la nouvelle Constitution ont été des lois auxquelles il a pris part au vote pendant la législature qui s'achève à laquelle il a participé. Pour terminer, il a invité son successeur à maintenir haut le flambeau et à poursuivre les actions pour le développement de Karakoro et de Komboro.