Cote d'Ivoire: Transport lagunaire - Citrans vient alléger la souffrance des abidjanais

A terme, ce seront dix gares lagunaires qui seront construites relativement à ce projet d'exploitation du plan d'eau lagunaire pour le transport public. La gare principale sera située à l'espace Coca-Cola au Plateau quand les petites seront bâties à Abatta, Abobodoumé, Adiopodoumé, Attécoubé, Bingerville, Marcory, Abidjan-Santai (Mossikro), Petit Bassam et Vridi. Zoumana Bakayoko a souligné que l'avènement de CITRANS est le fruit de deux années de travail à la suite de la levée de l'exclusivité de la SOTRA et l'entrée en lice de deux nouveaux opérateurs privés de transport lagunaire.

Le second bateau sera baptisé "Mayama", du nom de la défunte mère de l'exdéputé du Plateau. Le troisième portera le nom " Emergence". Pour la première année d'exploitation, CITRANS devrait disposer de 23 navires avec un total de 44 bateaux ultra modernes de 140 à 240 places en circulation à l'horizon 2020. L'avènement de ces navires permettra, selon le promoteur du projet, de décongestionner un tant soit peu le transport abidjanais. Le patron de l'entreprise de transport lagunaire a présenté les caractéristiques de son premier navire long de 27 mètres pour une largeur de 8 mètres. Les bateaux sont entièrement climatisés et équipés de sièges individuels avec Wi-Fi à bord. Certains navires proposent une classe business offrant le confort maximum. Le promoteur du projet a fait remarquer que ces caractéristiques font de ce mastodonte un engin stable dans les eaux.

Les nouvelles sont bonnes pour le secteur du transport public par bateau. La Compagnie ivoirienne des transports (CITRANS) a enregistré l'arrivée de son premier navire. Ce bateau ultra moderne de 240 places et climatisé, baptisé "Lady Dominique", a été présenté, hier au quai 13 du Port autonome d'Abidjan aux Abidjanais en présence de plusieurs personnalités et des partenaires dont le Bureau national d'études techniques et de développement (BNETD) et le constructeur sud-africain Nautic.

