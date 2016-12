Afrique: CAN 2017 - 24 Elephants présélectionnés

Dakar — Le sélectionneur de Côte d'Ivoire Michel Dussuyer, a publié ce mercredi à Abidjan, une présélection de 24 joueurs pour les besoins du stage de préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (14 janvier- 5 février), a appris l'APS.

La liste de Dussuyer qui sera amputée d'un joueur à la fin de la période de préparation est constituée de trois gardiens de but, huit défenseurs, six milieux de terrain et sept attaquants.

La Côte d'Ivoire partage la poule C de la Can 2017 avec la République Démocratique du Congo (RDC), le Maroc et le Togo.

La liste des 24 joueurs Ivoiriens convoqués s'établit comme suit :

Gardiens : Gachouo Sylvain, As Sangaré, Mandé Sayouba

Défenseurs : Aurier Serge, Mamadou Bagayoko, Eric Bailly, Simon Deli, Ousmane Diarrasouba, Wilfried Kanon, Lamine Koné, Adama Traoré

Milieux : Victorien Angban, Cheik Doukouré, Franck Kessie, Serge Yao Nguessan, Serey Die, Jean Michael Seri

Attaquants : Wilfried Bony,Max Gradel, Salomon Kalou, Jonhatan Kodja, Nicolas Pepe, Giovanni Sio, Wilfried Zaha.