Angola: MACVP assiste plus de 150.000 membres

Luanda — Le Ministère des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie (MACVP) assiste 159,678 bénéficiaires, dont 71,995 anciens combattants, 24.164 personnes handicapées, 7407 veuves d'anciens combattants tombés, 4.628 ascendants de combattants tombés au combat et 1045 accompagnants.

Intervenant mercredi, à Luanda, au cours de la cérémonie de présentation de vœux de fin d'année, le ministre des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, Cândido Pereira dos Santos Van-Dúnem, a garanti que son institution continuerait de promouvoir et de suivre le processus de création de coopératives, d'encourager l'esprit d'entreprise et l'emploi indépendant au sein des anciens combattants et vétérans de la patrie.

Dans le cadre du programme de lutte contre l'analphabétisme, le ministre a déclaré que 4024 bénéficiaires avaient été sensibilisés à adhérer à ce programme.

En ce qui concernant le domaine de l'assistance médicale et médicamenteuse, Cândido Van-Dunem a souligné que le MACVP avait fourni une assistance médicale à 76 anciens combattants et invalides de guerre dans les provinces de Huila, Benguela et Cabinda.

Par ailleurs, il a dit que le ministère avait enregistré 428 nouveaux bénéficiaires.

D'autre part, le ministre a fait savoir que plus de 54 maisons avaient été distribuées aux anciens combattants et à leurs familles dans la province de Huila.