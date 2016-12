Congo-Kinshasa: Dialogue II - La ligne rouge fixée au 31 décembre

On assiste à une situation paradoxale en République Démocratique du Congo. Plus »

Des exigences jugées excessives par la majorité, d'autant plus que la même plate-forme de l'opposition lorgne également le comité de suivi de l'accord politique dont elle réclame la direction avec un autre œil regardant sur l'exécutif des gouvernements provinciaux. Au niveau de la majorité, l'on continue de se méfier de ce qu'on considère comme une frénésie boulimique d'une opposition qui tient à jouer les premiers rôles durant la transition, alors qu'il a été convenu d'une gestion commune et partagée. Au Rassemblement, l'on se déclare prêt à renouer avec les actions de rue si et seulement si aucun accord n'est trouvé avant le 31 décembre. « Nous n'allons pas nous éterniser dans des discussions interminables. Pour le Rassemblement, la ligne rouge c'est le 31 décembre. Si à cette date aucun accord n'est signé, nous allons tirer conséquence de la mauvaise foi de la majorité. Par conséquent, nous allons reprendre l'autonomie de nos actions. Face à un gouvernement têtu, notre moyen est la rue. Le peuple nous a toujours fait confiance », a dit Peter Kazadi cité par actualités.cd.

Pour leur part, les prélats catholiques demeurent sereins et espèrent qu'un accord sera trouvé avant la fin de l'année, nonobstant les atermoiements ayant caractérisé les travaux sur fond des blocages et d'ajournements récurrents. Toutefois, d'aucuns pensent qu'on est encore loin de sortir de l'auberge, malgré les avancées déjà enregistrées. Une volte-face de la majorité est toujours redouté par le Rassemblement qui continue de camper sur ses exigences, celle de concéder à Joseph Kabila la présidence de la République pendant la période intermédiaire tout en prenant les commandes du gouvernement de transition avec pour finalité d'atteindre les objectifs liés à l'organisation des élections dans un délai de douze mois.

Le temps presse. C'est le 30 décembre que les composantes aux discussions facilitées par la Cénco ont convenu de signer le fameux accord politique censé engager le pays sur la voie de la transition tout en dénouant une crise qui aura perduré depuis le dépassement par Joseph Kabila de son mandat constitutionnel. L'accord, à en croire des sources, serait déjà à portée de main. La majorité et l'opposition ont fini par mettre un bémol à leurs exigences en concédant sur divers points qui fâchent de sorte qu'aujourd'hui, un compromis politique est désormais possible. C'est le 28 décembre que le projet d'accord a été présenté officiellement à la Cénco par le groupe de quatre experts mis en place pour poursuivre les travaux en l'absence des évêques pris par leurs activités ecclésiastiques dans le cadre de la fête de la Nativité.

