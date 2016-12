Congo-Brazzaville: Vie associative - Philio Noumazalay réélu président de l'Amical international

Le président de l'asociation Amical international (A.I), Philio Noumazalay a été reconduit le 27 décembre, à la tête de ladite association, à l'issue de la première assemblée générale tenue au palais des congrès à Brazzaville, sur le thème « nouveau impact de solidarité et de fraternité».

Philio Noumazalay assumera les fonctions de président de l'Amical international pour un mandat de trois ans renouvelable.

Notons qu'au moment du scrutin, Il a été l'unique candidat à sa propre succession. Le bureau qu'il dirigera comprend 17 membres dont un premier et un deuxième vice-président. Outre le bureau, l'A.I s'est doté d'une commission de contrôle et de vérification composée de dix membres, dirigée par Georges Okieri.

L'ordre du jour de l'Assemblée générale a porté sur plusieurs points dont l'examen et l'adoption des statuts et règlement intérieur.

A l'ouverture des travaux, Philio Noumazalay a fait l'historique de l'association, dressé le bilan des activités réalisées en 2016 avant de donner quelques explications sur la présence dans la salle de certaines associations sœurs et autres personnalités.

L'A.I a été créé en 1993 à Brazzaville. Il s'est fixé pour objectifs de promouvoir et maintenir la solidarité, l'amour l'unité nationale et l'entraide entre les membres ; contribuer à l'épanouissement des jeunes par des actions de formation et d'encadrement ; assister les personnes vulnérables et démunis; promouvoir et développer la coopération avec les associations sœurs et bien d'autres.

Philio Noumazalay a lancé un appel à ses membres, les demandant de s'impliquer dans le processus de redynamisation de l'association avant d'indiquer: « la présence des hautes autorités et des associations sœurs témoigne de leur soutien à cette première assemblée générale. Elle est une manifestation de leur volonté à pouvoir encourager l'association à poursuivre l'œuvre de l'édification dans l'amour ; la solidarité et l'entraide ».

Quelques activités réalisées en 2016

En 2016, l'association a organisé des rencontres avec ses membres et fait des dons de vivres aux orphelins et personnes âgées, avec pour objectif d'être plus proche des personnes démunies. « La remise de ces dons s'inscrivait dans le cadre de l'assistance en vue de manifester notre amour, notre solidarité et l'entraide à cette couche vulnérable», a indiqué le président.

Le don a été composé des vivres frais : poissons de mer ; poulet ; viande, poisson fumé, sacs de farine de manioc ; charbons, cartons de sucre ; tomate ; sacs de riz et produits laitiers. A ces produits s' ajoutent des bidons d'huile et des draps.

Parmi les bénéficiaires, on note les orphelinats situés dans la partie sud de Brazzaville : Sainte-face de Jésus ; les Cataractes ; Enfant ne pleure pas ; Sainte Claire ; Communauté Flamme de la Trinité ainsi que les hospices de Petite sœur des pauvres ; la Maison de la charité et l'Auberge bon pasteur à Poto-Poto dans la partie Nord.

« Nous avons juste apporté notre aide aux orphelins et aux personnes âgées pour leur témoigner notre amour. Amical International a pour fondement la fraternité d'où il fallait être plus près des souffrances des autres », a expliqué le président.

Au cours de cette descente effcetuée dans les orphelinats et les hospices, le message des bénéficiaires à l'endroit de l'association a porté sur la paix ; l'encouragement et les remerciements.

La sœur Pierrette Nkoussou, de l'orphelinat Sainte-face de Jésus a émis le souhait d'être doté en local digne. « J'héberge vingt-deux enfants dont l'âge varie entre 7 et 16 ans. L'œuvre que j'exerce est gérée par le Seigneur car je ne suis qu'une simple ouvrière. Toute seule je ne peux pas. Maintenant comme, il y a le soutien de l'association dont Dieu a touché le cœur je ne peux que me réjouir de cette initiative. Le don vient nous soulager et nous permet de passer les fêtes de Noël et de Nouvel an dans des bonnes conditions », a-t-elle reconnu.

Pour sa part, la sœur Hélène, de l'Auberge du bon pasteur qui existe depuis 1966, à Poto-Poto accueille les enfants abandonnés en provenance des hôpitaux par le truchement des assistantes sociales. D'autres, elle les retrouve abandonnés devant le portail. Elle a remercié l'association A.I pour son assistance, notamment en réfectionnant le compartiment de la cuisine. « Les portes de l'Auberge sont ouvertes à toute personne qui aimerait faire un don tout en respectant cette parole écrite dans Matthieu 6/3 : mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite », avait-elle déclaré.

L'association a aussi réhabilité le site de l'orphelinat Sainte-Claire qui a un effectif de trente enfants âgés de zéro à 19 ans. Son administratrice générale, Cécile Samba Loutaya a souligné que « l'association a résolu en un laps de temps le problème de l'édifice ; l'équipement ; des eaux usées qui suscitaient des querelles dans le quartier ainsi que de l'insalubrité qui constituait un danger pour la santé des enfants en leur donnant un cadre approprié ».