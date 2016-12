Ile Maurice: Me Satyajit Boolell remercie les avocats d'avoir défendu la Constitution

La prise de position de Me Satyajit Boolell était attendue après l'annonce du projet controversé d'une Prosecution Commission. Le Directeur des poursuites publiques (DPP) remercie «les avocats et avoués [qui] à travers leurs associations respectives sont montés au créneau pour défendre précisément la Constitution».

C'est dans sa lettre d'information de décembre, rendue publique ce mercredi 28 courant, que le DPP a fait part de son sentiment. Il ne nomme pas explicitement le projet de loi sur la Prosecution Commission, préférant parler des «récents événements qui ont suscité l'attention de nous tous», de «la protection de la 'Loi des lois' qu'est la Constitution», de «l'amendement constitutionnel» et même de «l'arbitraire, la dictature, l'injustice et autres délinquances du pouvoir abusif des autorités».

L'événement de l'année

Les avocats et avoués, dit Me Satyajit Boolell, SC, «ont renoué confiance avec nos valeurs constitutionnelles, la séparation des pouvoirs, l'état de droit et l'indépendance de nos institutions». La société civile a également exprimé ces valeurs, selon lui. «Leur démarche salutaire et celle des membres de la profession légale méritent d'être applaudies et retenues comme événement de l'année», conclut Me Satyajit Boolell.

Prosecution Commission

Le projet de Prosecution Commission consiste à mettre sur pied une commission qui reverrait les décisions prises par le DPP. Le projet de loi y relatif nécessite un amendement à la Constitution. Pour plus de détails sur cette Prosecution Commission dont la clause de rétroactivité a officiellement entraîné la démission du Parti mauricien social-démocrate du gouvernement, cliquez ici ou encore ici.

