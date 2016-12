Ile Maurice: Sécurité routière - Les contrôles intensifiés du 31 décembre au 3 janvier

«Ce sont là quelques endroits où il y aura du mouvement et où les gens font la fête. C'est pourquoi certaines localités seront plus ciblées que d'autres», indiquent les Casernes centrales. D'ailleurs, 15 personnes étaient détenues dans divers postes de police du 24 au 26 décembre, le temps qu'elles se dessaoulent.

Outre près des pubs et des boîtes de nuit, la police sera présente sur les routes du littoral et les centres-villes pour contrôler des véhicules. «Nous voulons nous assurer que des personnes mal intentionnées ne transportent pas d'armes sur elles.» D'ailleurs, chaque division a déjà établi un plan de travail en ciblant les hot spots dans leur région respective.

«Pour décourager les excès de vitesse, qui est une des causes d'accident sur nos routes, nous sortirons nos hand held radars», souligne une source à la Traffic Branch. D'ailleurs, 58 contraventions à ce propos ont été dressées du 24 au 25 décembre seulement. Entre-temps, des éléments de la Special Supporting Unit et même la Special Mobile Force ont été appelés en renfort pour participer à des barrages routiers. «Nous serons sans pitié pour la fin d'année.»

