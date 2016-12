Ile Maurice: Un chauffeur de taxi agressé par des bouncers sur le parking d'un hôtel

«J'étais avec mes collègues lorsque des bouncers m'ont agressé à coups de matraque», a déclaré la victime. Selon lui, c'est une guerre de clients qui est à l'origine de cette agression. «Ils ont exprimé leur frustration en me tabassant, et résultat, j'ai été blessé et admis à l'hôpital», a-t-il ajouté.

«C'est à cause de la concurrence que je me retrouve à l'hôpital.» Tels sont les propos de Gunshyamsing Balkissoon, chauffeur de taxi affecté à l'hôtel Le Canonnier, à Pointe-aux-Canonniers. Cet homme de 39 ans, habitant Plaine-des-Papayes, aurait été agressé par des bouncers, ce mercredi 28 décembre dans le parking réservé aux taxis, à l'hôtel. Il a été admis à l'hôpital SSRN.

