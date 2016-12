Ile Maurice: Accusé de meurtre, Umeslall Seechurn aurait agi en légitime défense

Il n'avait pas l'intention de tuer Mohammud Siddick Seek Diouman. C'est ce qu'a affirmé Umeslall Seechurn, 24 ans, lors de sa comparution en cour de Mahébourg, la semaine dernière.

Il est maintenant accusé de meurtre. Cela, après avoir mortellement agressé la victime, le 1er mai 2013 à New-Grove. Assisté de Me Ashik Toorabally, l'accusé a expliqué les circonstances du drame.

Umeslall Seechurn, qui travaille à son compte, raconte que ce jour-là, son ami Akash Oree l'aurait appelé pour lui demander d'aller faire un tour au restaurant Marmitte, à New Grove, afin de jeter un œil sur sa belle-sœur. «Mon ami m'a appelé pour me dire que sa belle-sœur se trouvait seule dans le restaurant. Des gens ivres voulaient l'agresser. Il m'a donc demandé de m'y rendre pour remédier à cette situation.»

Une fois sur place, il remarque la présence de deux individus. Il reconnaît l'un d'entre eux, un certain «Mode». L'autre homme serait un peu plus âgé. «Lorsque j'ai approché Mode pour lui parler de son attitude envers la belle-sœur de mon ami, il m'a poussé et la situation a dégénéré», poursuit-il. Toutefois, les personnes présentes ont vite mis fin à la bagarre.

Plus tard, le jeune homme a pris la moto de son père pour se rendre à la boutique. Là-bas, il aperçoit les deux individus armés de sabres. «Je suis vite rentré chez moi pour me munir de deux tuyaux de 15 mètres et j'ai fait appel à mon voisin. Ensuite, j'ai rencontré les deux hommes.» Selon lui, l'un d'entre eux l'aurait menacé avec son sabre et lui aurait arraché le tuyau des mains avant de l'utiliser pour l'agresser. «Et dans un accès de colère, j'ai poussé le plus âgé et je lui ai repris l'outil, avant de le frapper violemment à la tête.» Il a ensuite pris la fuite sur sa moto et a jeté les tuyaux dans un champ de cannes. Cependant, il estime ne pas pouvoir dire si Mohammud Siddick Seek Diouman était blessé.

Le même jour, les officiers de la Criminal Investigation Division lui a informé qu'il est sous le coup d'une arrestation. «C'est à travers eux que j'ai appris que l'homme s'appelait Mohammud Siddick Seek Diouman, un habitant de Rose-Belle, et qu'il a succombé à ses blessures.»

Une enquête préliminaire a été initiée par la suite. La décision du magistrat sera prononcée le 11 janvier 2017.