Maroc: Conférence à Fès sur la profondeur de l'identité marocaine dans la littérature sahraouie

Une conférence sur "La profondeur de l'identité marocaine dans la littérature sahraouie" aura lieu le 7 janvier prochain à Fès à l'initiative de l'Institut "Sorouh" pour la culture et la création.

Initiée sous le thème "L'unité marocaine dans la littérature du Sahara : cas d'Ibn Razka", cette rencontre connaîtra la participation d'une pléiade d'académiciens, de chercheurs et d'intellectuels.

La conférence vise à mettre l'accent sur la culture sahraouie particulièrement au niveau de la poésie et de la littérature et sur son rayonnement national et international.

Les participants à cette rencontre devront débattre de plusieurs axes dont "l'école Chankit aux 17 et 18 siècles et le rayonnement de la civilisation marocaine", "Ibn Razka: le prince des poètes", "Le mouvement scientifique entre les écoles, les zaouïas et les savants du Maroc", "L'authenticité de la culture sahraouie, sa poésie et son rayonnement aux niveaux national et international" et "Les allégeances aux Sultans et les valeurs de l'unité et de la cohésion".

La rencontre prévoit aussi une cérémonie en hommage à Abdelwahabeb Tazi Saoud, auteur de plusieurs publications et ex- doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, outre des lectures poétiques.