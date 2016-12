Maroc: Renforcement du contrat-programme de développement régional de Guelmim

De son côté, la ville d'Assa a vécu au rythme de grandes manifestations culturelles, telles que le Festival d'Assa du cinéma et du théâtre, le Forum des médias et le Moussem de la zaouia d'Assa.

De même, la ville de Guelmim a accueilli le Festival arabe de la musique des jeunes organisé dans le cadre de la manifestation "Rabat, capitale de la jeunesse arabe", le Festival des oasis et de la campagne, le Festival des dattes, la 2ème rencontre régionale du patrimoine du Sud marocain et le Festival de Oued Noun du cinéma.

Parallèlement, la région a connu l'organisation de plusieurs manifestations culturelles, artistiques et sportives, à l'instar du Forum de Bab Sahra pour les créations des jeunes à Guelmim, le 6ème Salon régional du livre, le Festival international du film documentaire sur les droits de l'Homme et le Festival du dromadaire.

L'année 2016 s'est distinguée également, au niveau des provinces relevant de cette région, par le lancement d'une série de projets dans le secteur des infrastructures routières, dont le projet d'élargissement et de renforcement de la route nationale N1 reliant Bouizakaren et Guelmim sur 37,2 km pour un coût global d'environ 83 millions de DH.

Avec la signature de ces conventions de partenariat et des conventions-cadres avec nombre d'institutions officielles et de partenaires, Guelmim-Oued Noun aura ainsi amorcé une nouvelle dynamique de développement ayant pour finalité d'assurer une répartition équitable des bénéfices des grands chantiers entre les provinces relevant de la région et de réaliser le progrès et le bien-être au profit des populations locales à travers la promotion des secteurs sociaux tels que l'emploi, la santé, les infrastructures de base, la culture et la préservation de l'environnement.

