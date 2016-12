Maroc: BMCE Capital disposée à accompagner le secteur pharmaceutique dans sa quête de nouveaux marchés africains

Apporter l'éclairage nécessaire aux opérateurs

La BMCE Capital a exprimé récemment à Casablanca, sa disposition à accompagner les acteurs du secteur pharmaceutique dans leur démarche de conquête de nouveaux marchés africains, à travers le partage d'expertise, selon un communiqué de ce pôle du groupe BMCE Bank. Les experts de BMCE Capital, qui intervenaient lors d'un petit-déjeuner-débat, ont indiqué qu'ils se sont associés à d'autres compétences spécialisées, en vue d'apporter tout l'éclairage nécessaire aux opérateurs du marché pharmaceutique marocain et leur permettre de se prémunir contre les évolutions défavorables du marché, a rapporté le communiqué.

En forte progression depuis quelques années, l'industrie pharmaceutique marocaine, qui a réalisé un taux d'exportation de 10% (Afrique subsaharienne, pays européens et pays du Golfe), affiche une réelle volonté de conquérir de nouveaux marchés, en développant les échanges commerciaux Sud-Sud, et de porter la part des exportations à 40% de son chiffre d'affaires, a précisé la même source. Cette volonté agira en faveur d'un rééquilibrage de la balance commerciale de ce secteur dont le niveau des importations représente plus de 7 fois celui des exportations, ont indiqué les intervenants lors de cette rencontre tenue sous le thème "L'industrie pharmaceutique face à l'évolution du marché de change marocain".

BMCE Capital "réaffirme son engagement à accompagner le développement international du tissu industriel marocain", a souligné le communiqué publié au lendemain de cette rencontre organisée conjointement avec l'Association marocaine de l'industrie pharmaceutique (AMIP). Signée en juin dernier, la convention de partenariat entre les pharmaciens de l'Afrique de l'Est, à travers les institutions de la profession pharmaceutique les représentant (IOPA, ISPHARMA, ACAME) et l'AMIP, marque les premiers jalons d'une industrie pharmaceutique marocaine de dimension panafricaine avec l'intensification des échanges commerciaux et l'implantation de nombreuses unités de production en Afrique de l'Ouest.

Cette rencontre a été marquée par plusieurs interventions qui ont porté sur les enjeux de l'industrie pharmaceutique marocaine dans le contexte économique actuel et les différents changements que connaîtra le marché de change marocain en 2017 et leur impact sur le secteur pharmaceutique.

Face à ces défis, l'industrie pharmaceutique marocaine se trouve confrontée aux aléas de certaines monnaies qui subissent de fortes variations et engendrent un risque de change significatif.

Les participants ont aussi abordé l'importance des couvertures du risque de change comme facteur déterminant dans l'optimisation de la trésorerie de toutes les entreprises importatrices et/ou exportatrices et fait un focus sur les marchés porteurs en Afrique de l'Ouest et leurs moyens de couverture dédiés aux opérations à l'export.