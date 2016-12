Maroc: Entretien téléphonique entre S.M le Roi et le Président mauritanien

Photo: RFI

Roi du Maroc Mohammed VI

Le gouvernement affirme son soutien total à toutes les mesures entreprises par le Souverain pour remédier aux répercussions des dernières déclarations de Hamid Chabat

S.M le Roi Mohammed VI a eu, mardi matin, un entretien téléphonique avec Mohammed Ould Abdelaziz, Président de la République islamique de Mauritanie, indique un communiqué du Cabinet Royal.

Au cours de cet entretien, Sa Majesté le Roi a réitéré au président mauritanien son soutien et son amitié indéfectibles, ainsi que son attachement à la relation de bon voisinage et de solidarité entre les deux pays, fondée sur les liens séculaires et familiaux qui ont toujours existé entre les deux peuples.

Sa Majesté le Roi a tenu également à le rassurer que le Maroc reconnaît l'intégrité territoriale de la République islamique de Mauritanie, conformément au droit international.

Les deux chefs d'Etat ont également exprimé leur détermination à préserver cette relation contre toute tentative d'y porter atteinte, quelles que soient son origine et ses motivations.

Benkirane dépêché à Nouakchott

A cet égard, le Souverain a décidé de dépêcher, auprès du Président mauritanien, le chef du gouvernement désigné et le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération.

Sa Majesté le Roi a, dans ce cadre, demandé au chef du gouvernement de dissiper tout malentendu qui pourrait avoir un impact négatif sur les excellentes relations qui existent entre le Maroc et la Mauritanie.

Pour sa part, le gouvernement a affirmé son soutien total à toutes les mesures entreprises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour remédier aux répercussions des dernières déclarations au sujet de la Mauritanie sœur.

Le Conseil de gouvernement, qui a évoqué, lors de sa réunion mardi à Rabat, les derniers développements de la scène politique, a affirmé "le soutien total du gouvernement à toutes les mesures prises par Sa Majesté le Roi pour remédier aux répercussions des dernières déclarations au sujet de la Mauritanie sœur", a indiqué la ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social, et ministre de la Communication porte-parole du gouvernement parintérim, dans un communiqué lu au terme de la réunion du Conseil de gouvernement tenue sous la présidence du chef du gouvernement.

Apaisement en Mauritanie

A noter à ce propos qu'un sentiment de satisfaction s'est emparé des acteurs politiques, sociaux et intellectuels en Mauritanie, suite aux clarifications de la diplomatie marocaine venues corriger les déclarations du secrétaire général du Parti de l'Istiqlal au sujet de l'intégrité territoriale de ce pays voisin et frère.

Par le biais de communiqués officiels ou des réactions sur les réseaux sociaux, on ne manque pas de rappeler l'excellence des relations séculaires entre les deux pays, la communauté du destin et du grand respect ayant toujours marqué les rapports entre les deux Etats.

Après la vague d'indignation suscitée par les propos du secrétaire général du PI, la place est, désormais, à l'apaisement et aux appels pour la préservation de la qualité des relations «multidimensionnelles existant entre les deux peuples et les deux pays frères».

Les partis de l'opposition ont salué «le contenu du communiqué de la diplomatie marocaine et les positions de principe et de fraternité exprimées et qui sont celles du Royaume du Maroc frère».

Le Forum de l'opposition a insisté sur le besoin de «placer les relations fraternelles entre les peuples mauritanien et marocain au-dessus des tensions conjoncturelles et des calculs étriqués».

Le chef du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Mohamed Jamil Ould Mansour, a assuré que le ministère marocain des Affaires étrangères «a bien fait de publier un communiqué rejetant les déclarations de Chabat».

«Le Royaume a bien fait de prendre une distance avec les déclarations de Chabat», a-t-il encore dit, privilégiant «la politique d'équilibre» ayant constamment sous-tendu la politique extérieure de la Mauritanie.

Sur les réseaux sociaux, thermomètre des temps modernes, on décèle un nombre important de réactions se félicitant de la position officielle du Royaume.

La pertinente mise au point de la diplomatie marocaine «va faire fondre des montagnes de palabres», souligne le poète Ahmed Abou El Maali, qui appelle à «s'éloigner des réactions superficielles qui ne servent en rien les intérêts de la patrie».

«Le retour à la voix de la raison est salutaire pour les deux peuples et les deux Etats», poursuit-il, expliquant que «les flèches de la critique doivent être adressées exclusivement au parti concerné, tout en économisant de nouvelles tensions dont nos peuples n'en ont cure besoin».

Un ancien maire, Ag Ould Eddi, relève que le communiqué de la diplomatie marocaine s'est distingué par «sa sagesse et sa célérité, en tombant à point nommé pour couper l'herbe sous les pieds des détraqués dans les deux pays».

«En tant que citoyen mauritanien ayant exprimé sa désapprobation des déclarations de Chabat, je fais part de ma grande satisfaction du communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères», écrit le journaliste Mohamed Lamine Fadel, précisant que lesdites déclarations «émanent d'un parti d'opposition» au Maroc.