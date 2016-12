Ile Maurice: Paula Atchia sommée de maintenir les activités de la Mauritius Mental Health Association

Toutefois, si la présidente de la MMHA ne revient pas sur sa décision, la CTSP prévoit un plan alternatif qui se déclinerait en une autogestion de l'école à travers les fonds de l'association Save education and environment focusing on action and research. Cette association existe depuis une dizaine d'années et comprend un fonds de cotisation des parents et employés de l'école.

Jane Ragoo et Reaz Chuttoo, les codirigeants de l'instance syndicale, ont fait plusieurs revendications : La réouverture de l'école à la rentrée prochaine, la compensation salariale du ministère de l'Éducation qui était initialement prévue pour juin 2016, la mise sur pied d'une association de parents d'élèves à plein-temps et le travail en toute transparence avec le syndicat actuel de l'école.

