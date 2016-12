Ile Maurice: Le National SME Incubator Scheme opérationnel dès janvier 2017

Le système fonctionnera selon un principe de partenariat public-privé par le biais d'incubateurs d'entreprises privées accrédités. Les firmes du secteur privé investiront initialement dans l'infrastructure et les installations. Ils s'occuperont également du mentoring, du marketing et d'autres services de soutien. Cela, pour un cycle de deux ans, divisé en trois étapes, c'est-à-dire la Pre-incubation,l' Incubation et l'Acceleration.

L'objectif du National SME Incubator Scheme : aider les jeunes Mauriciens à transformer leurs idées innovantes en entreprises commerciales concrètes et à devenir des entrepreneurs prospères. Ce projet, annoncé lors du Budget 2016/2017 par le ministre des Finances et du développement économique, sera lancé le mois prochain.

