Ile Maurice: Fin d'année - Vacances en famille pour nos élus

C'est les vacances pour les parlementaires et la Speaker de l'Assemblée nationale. Ils reprendront le chemin de l'hémicycle en mars prochain. En attendant, comment passeront-ils leurs vacances et le Nouvel an ?

Sir Anerood Jugnauth : «Je passerai les vacances comme chaque année : chez moi. Je ne ferai aucun voyage.»

Xavier-Luc Duval : «Je resterai à Maurice. Pas de vacances pour moi car j'ai beaucoup de travail. La situation est trop 'chaude' pour prendre des vacances. J'avais réservé la villa du gouvernement mais à présent, je dois travailler.»

Paul Bérenger : «Pas de voyage. Je passerai mes vacances en mode relax. La famille avant tout. Je bouquinerai. Ce sera aussi une occasion de réfléchir.»

Maya Hanoomanjee : «Je resterai à la maison pour me reposer et surtout pour profiter de ma famille. Je ne ferai aucun voyage.»

Mahen Jhugroo : «Comme d'habitude, je passerai mes vacances en famille et avec mes amis. J'en profiterai puisque ma fille, qui étudie en Angleterre, est actuellement à Maurice. Je ferai aussi des sorties avec les voisins et des parents, en louant un autobus. Mo pou osi al bat bis. Pour le réveillon, toute la famille Jhugroo sera ensemble. Et bien sûr, je serai en contact avec mes mandants.»

Shakeel Mohamed : «Après Noël chez mes beaux-parents en France - mes enfants et mon épouse y sont allés avant moi - il est prévu que l'on passe cette période dans les Alpes à faire du ski.»

Rajesh Bhagwan : «Ma circonscription, c'est ma famille. Je passe beaucoup de temps avec mes mandants. C'est ma proximité avec eux qui m'a fait élire à huit reprises aux élections. Sinon, je passerai le 31 décembre en famille.»

Roubina Jadoo : «La fin de l'année reste la seule période où nous pouvons vraiment passer du temps en famille. Je profiterai de ce temps pour rester avec mon époux, mes enfants et mes beaux-parents. Le travail de PPS ne s'arrête pas au Parlement. Il faut rester en permanence en contact avec les mandants, notamment avec les fêtes pour les personnes âgées, les enfants, ou encore la distribution des manuels scolaires.»

Alain Wong : «Depuis peu, mon rythme de vie a changé. En ce moment, je réorganise tout ; donc il n'y a pas encore de plans définis. Je vais recommencer à bricoler et à m'occuper un peu de la maison, choses que je n'avais plus le temps de faire lorsque j'avais un poste ministériel. Je vais en profiter pour passer du temps avec mes enfants, qui sont en vacances, et avec ma mère. Les fêtes, comme tous les ans, seront en famille. Évidemment, je serai plus présent dans ma circonscription.»

Danielle Selvon : «Je resterai à Maurice. Ce sera l'occasion de passer un moment avec la famille. Les fêtes seront aussi en famille. Je serai également dans la circonscription, étant invitée à de nombreuses célébrations. Je m'y rendrai avec beaucoup de plaisir.»

Alan Ganoo : «Traditionnellement, on se rend chez ma mère pour le Nouvel an, mais après son décès, il y a quelques mois, on ira déjeuner chez ma sœur. Je passerai la période des fêtes en famille, mais aussi dans ma circonscription car mes mandants sont aussi comme des membres de ma famille. Je vais ainsi profiter des vacances parlementaires pour passer plus de temps dans la circonscription. Je vais aussi m'adonner à la lecture. Je lis beaucoup d'autobiographies et de livres sur la spiritualité. C'est important de prendre un peu de temps pour soi.»

Mahen Seeruttun : «Le ministère fonctionne toujours et je vais au bureau. Je fêterai le Nouvel an au pays avec ma famille, à la maison. Rien d'extravagant au programme.»