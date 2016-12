La situation en Gambie préoccupent les femmes de l'espace Sénégal-Gambie-Guinée-Bissau (espace SGGB) qui, regroupées autour d'une plateforme, lancent un appel aux allures de cri de cœur au président Yahya Jammeh à respecter le choix de son peuple et à l'Armée gambienne à ne pas se dresser contre son peuple.

Réunies à Ziguinchor pour examiner la situation, ces femmes réaffirment leur disponibilité à contribuer à faciliter des discussions directes avec les deux parties pour, disent-elles, le triomphe de la paix et de la démocratie.

Face au risque d'une intervention militaire ou de troubles civils en Gambie, le forum des femmes de l'espace Sénégal-Gambie-Guinée-Bissau (espace SGGB) pour la paix et la sécurité lance la sonnette d'alarme. Ces femmes réunies à Ziguinchor, le temps d'un conclave de deux jours ont, dans une déclaration, examiné la situation politique et sécuritaire en Gambie qu'elles jugent très préoccupante.

Attachées à leur idéal de paix, ces femmes des trois pays exhortent toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à privilégier le dialogue et la non-violence pour résorber cette situation.

Comme un cri de cœur lancé au président Jammeh, ces femmes de l'espace SGGB appellent solennellement le président Yahya Jammeh à écouter son peuple, à favoriser la concertation, le dialogue, la consultation comme des valeurs sures, vers lesquelles nos anciens se sont toujours tournés face à des choix identiques à ceux qu'il aura à faire, a laissé entendre la président de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, Madame Ndeye Marie Thiam. Elle fera un vibrant plaidoyer en faveur de la paix avant d'ajouter ceci: «le forum exhorte vivement l'Armée gambienne à ne pas se dresser contre son peuple qui a su faire preuve d'une grande maturité jusque- là et à exprimer sa volonté de changement».

Même appel, même symphonie du côté de la délégation gambienne dirigée par Hannah Forster qui estime que les femmes élèveront toujours la voix pour que la Gambie ne sombre pas dans le chaos. «Toutes les initiatives en faveur de la paix et de la stabilité en Gambie sont mises en branle... Nous n'allons pas attendre après le 19 janvier (date de la fin de la transition) pour nous activer», martèle la présidente de la plateforme de la Gambie. Saluant toutes les initiatives et efforts de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), les femmes des trois pays rendent un vibrant hommage à l'Union Africaine et aux Nations Unies pour leurs efforts dans le but de trouver une issue pacifique.

Le dialogue, la non-violence et une résolution pacifique, ce sont les instruments que comptent brandir ces femmes qui réaffirment leur disponibilité et leur souhait à contribuer à faciliter des discussions directes avec les deux parties pour le triomphe de la paix et de la démocratie. Le revirement du Président Gambien Yahya Jammeh installe la psychose chez ces femmes de l'espace Sénégal-Gambie-Guinée-Bissau qui ont ainsi décidé de jouer pleinement leur partition dans la recherche de solution de cette crise post-électorale en Gambie. Autour de cet espace, ces femmes qui ne sauraient être indifférentes face aux multiples scénarii en vue, réaffirment leur engagement à apporter leur contribution pour une solution non-violente de sortie de crise. Madame Thiam, rappelant le caractère apolitique de ce forum, de déclarer: «notre légitimé en tant que mères, femmes, citoyennes et médiatrices nous pousse à intervenir pour apaiser tous les foyers de tensions au sein de nos communautés».