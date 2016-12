Congo-Kinshasa: Sénat - Les crédits provisoires à l'ordre du jour !

En effet, c'est ce qui ressort du débat qui a suivi la présentation de l'économie de la loi sous examen par le Ministre d'Etat et ministre du Budget, Pierre Kangundia Mbaya, hier mercredi 28 décembre 2016. Selon lui, le contexte actuel caractérisé par le Dialogue n'a pas rendu possible l'examen du projet de loi de finances de l'exercice 2017 au niveau du Parlement. Devant cette situation et pour assurer un fonctionnement minimum et régulier du gouvernement, Pierre Kangudia Mbaya a été devant les sénateurs pour solliciter l'ouverture des crédits provisoires. Ce projet représente, en recettes comme en dépenses, le douzième de la loi de finances rectificative de l'exercice 2016. Il a rappelé que cette loi de finances justificative a été arrêtée en équilibre à 6.694,5 milliards de francs congolais. Ainsi, le présent projet de loi portant ouverture des crédits provisoires fixe les recettes budgétaires à recouvrez au mois de janvier 2017 à hauteur de 557.875.541.927 milliards de francs congolais dont 458.122.633.115 est du budget général, 69.196.436.184 du budget annexes ainsi que 30.556.472.627 milliards de francs congolais.

Alors que le Gouvernement Badibanga a sollicité uniquement l'ouverture des crédits provisoires pour le mois de janvier 2017, les Sages de la Chambre haute ont en deuxième lecture constaté un blocage en vue sur le fonctionnement du gouvernement à la fin du mois de janvier. D'où, il a été nécessaire pour les sénateurs de modifier le projet de loi tel que présenté par le Gouvernement et adopté à la chambre basse. Il y a eu contrainte de calendrier. Et, c'est justifié par le fait que le Parlement sera en vacances à partir du 15 janvier, comme annoncé par le Président du Sénat à la clôture de la session budgétaire du mois de septembre dernier. Pour cette raison, la Commission économico-financière a été chargée de faire une proposition à la plénière de ce jeudi 29 décembre afin de permettre l'adoption du projet de loi portant ouverture des crédits provisoires.

