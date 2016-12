Congo-Kinshasa: Marché de biens et services - L'inflation galopante inquiète les Congolais moyens

Selon des experts, la situation risque d'être plus critique avec le gouvernement Badibanga. Car, sur les 4,5 milliards de prévision budgétaire, 1,8 milliards sont destinés aux élections, environ 2 milliards et quelque pour le salaire des membres du gouvernement et près d'un milliard pour le frais de fonctionnement. Que reste-il encore de ce budget? La question vaut son pesant d'or.

Tenez, en 2012, pour acheter 100 $ américains, le Congolais déboursait 80.000 FC. Aujourd'hui, pour les mêmes 100 $US, il faut déposer au coin de la rue sur la table de l'agent de change plus de 140.000 FC.

D'après lui, l'inflation ronge au plus haut degré, le pouvoir d'achat des ménages congolais depuis si longtemps. Et tant que les Congolais sont nourris par l'étranger, c'est-à-dire, ne produisant rien dans leur sol, la situation sera davantage pire qu'auparavant.

