Congo-Kinshasa: Calumet de la paix !

A 24 heures de la fin des discussions directes au Centre Interdiocésain de Kinshasa, entre les signataires de l'accord du 18 novembre 2016 et les non-signataires, se développe un rétropédalage quant à ce qui a été considéré comme acquis dans la commission décrispation.

En effet, en attendant que soient élargis les détenus politiques, dont la liste confiée à un collège des hauts magistrats est sous examen, croit-on savoir, d'autres acteurs politiques de l'opposition sont en voie d'être acheminés en prison, pour telle ou telle autre raison, valable selon le pouvoir et non valable selon l'opposition non signataire de la cité de l'Union africaine.

C'est d'ailleurs question de quelques heures pour que cela soit fait. D'où vient que l'on parle de la décrispation à double vitesse. Quoi qu'il en soit, l'attention reste focalisée sur la date du 30 décembre. C'est pour la conclusion des travaux. D'ailleurs, lieu de se réjouir pour les 95% de compromis, qui donnent une lueur d'espoir, quand bien même sont enregistrées des divergences sur le 5% restant et dont les discussions doivent se clôturer aujourd'hui. Quelqu'un a même soutenu que si jamais un accord n'était à la portée, un autre round des discussions porteraient alors sur les points en suspend. Est-ce l'avis de la majorité des Congolais ? Nullement.

Le peuple congolais, lui, ne veut rien entendre d'autre, sinon que les deux parties en discussions directes parviennent à fumer le calumet de la paix. Il en va de leur responsabilité au plus haut point. D'abord, comme fils du pays, désireux de voir la paix régner au pays et gagner les cœurs, accablés à ce jour.

Ensuite, comme nationaliste, parce qu'il n'y a d'autre patrimoine commun à protéger que la République Démocratique du Congo, celle que l'on doit chérir. Que cela soit entendu et connu des acteurs politiques, qui engageraient leur responsabilité, faute pour eux de parvenir à un accord. Ce qui entraînerait de fortes tensions, inutiles, au pays.

Ces tensions, déjà perceptibles à l'approche de la saint Sylvestre, tiennent à tous les paramètres qui sont au rouge, partant du budget pour l'exercice 2017. Celui-ci, taxé de chétif ou nain, par certains analystes, est évalué à quatre milliards de dollars américains. Comment pourrait-il répondre aux besoins de la population si, dès l'abord, près d'un milliard huit cents millions sont destinés à l'organisation des élections, deux milliards et demie, pour le salaire dans l'administration publique, et un autre milliard pour assurer le fonctionnement régulier des institutions. Qu'en sera-t-il de la construction des infrastructures routières pouvant permettre la fluidité de transport de personnes et de biens de consommations ? Et, que ferait-on pour améliorer la situation sociale des populations congolaises ?

Au rouge, c'est aussi la situation économique, qui n'augure pas de lendemain meilleur. Au-delà de la chute des prix des matières premières, l'on enregistre la dégringolade des agrégats macroéconomique, celle du Franc Congolais sur le marché de change, mais aussi du matelas financier en termes de réserves en devise au niveau de la Banque Centrale du Congo (BCC), que le Comité de Politique Monétaire (CPM) a évaluées en deçà d'un milliard de dollars, soit près de quatre semaines d'importation des biens et services. Voilà que pour toutes ces raisons, les acteurs politiques n'ont pas droit à l'erreur, ou encore à faire perdurer leurs contradictions, en défendant leurs intérêts mesquins. Ce qu'ils doivent faire, c'est fumer le calumet de la paix, de façon à rétablir la confiance dans le chef des Congolais.