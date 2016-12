Congo-Kinshasa: Face au blocage persistant à la CENCO' la Jeunesse Militante propose une voie de sortie de crise !

Bien qu'elle ait été marginalisée par les acteurs politiques R.D. Congolais, la jeunesse congolaise regorge des têtes biens faites dans la société civile.

La Jeunesse Militante, une jeunesse de la société civile, soucieuse de contribuer à la sortie de crise en RDC a, au cours d'un atelier organisé le 17 décembre 2016, à la Maison des Elections, réfléchi sous trois (3) commissions thématiques, à savoir (la) : thématique Election, thématique Décrispation et thématique Bonne gouvernance. A l'issue de cet atelier sous la modération de Richie Lontulungu, une litanie de recommandations a été formulée pour, enfin, pousser les acteurs politiques en discussions au centre interdiocésain, de privilégier l'intérêt national et cultiver la paix.

Eu égard à la volonté patriotique de participer activement au processus de reconstruction, de réconciliation et de développement de la RDC, la Jeunesse Militante s'est adressée à tous les acteurs qui ont une parcelle de pouvoir en République démocratique du Congo en vue de s'attacher aux valeurs civiques et morale qui aiderait le pays à sortir de l'impasse. La Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) peut, même si elle a son plan B, se servir de ces recommandations de la jeunesse congolaise qui s'est donnée le devoir de réfléchir pour la paix et le processus électoral apaisé en RDC.

Elections

En ce qui concerne la « thématique élection », malgré le processus électoral en cours, la Jeunesse Militante recommande à la CENI de mettre en place un Corps Electoral qui inspire confiance à toutes les parties prenantes ; de faire un bon usage des fonds mis à sa disposition ; de financer et d'intensifier les activités d'éducation civique et électorale ; de sensibiliser et former les Partis Politiques sur le système électoral en RDC ; de mettre en place un calendrier électoral consensuel et réaliste.

Sur ce, elle a demandé au gouvernement de financer et de respecter le plan de décaissement de fonds signé avec la CENI et sécuriser le processus électoral de manière impartiale.

A l'Assemblée nationale, il est recommandé de voter la loi relative à la répartition des sièges et de faire appliquer toutes les lois relatives à l'organisation des élections.

Décrispation

Comme mesures de décrispation politique, la Jeunesse Militante recommande que les Institutions à mandat électif reste en place jusqu'à l'installation d'une nouvelle législature ; la libération de tous les détenus politiques et les détenus d'opinions par grâce présidentielle ; une amnistie pour tous les exilés politiques.

Durant la période de transition, souligne-t-on, la Constitution de la République ne peut faire l'objet d'une modification, ni par voie référendaire, ni par n'importe quelle forme que ce soit. Par la voix consensuelle, procéder à un partage équitable du Pouvoir à tous les niveaux : Gouvernement de Transition, Entreprises publiques,

Gouvernements provinciaux (au niveau des entités territoriales décentralisées).

Aussi, la Jeunesse Militante plaide pour une représentativité effective des jeunes et des femmes militants de la société civile dans toutes les instances de prise de décisions. Que la police, indique-elle, ne fasse usage des balles réelles dans l'encadrement des manifestants. En cas de débordement, la police est appelée à faire usage des méthodes pacifiques et modernes. Ainsi, la Jeunesse Militante, consciente du rôle irréfutable de la Jeunesse dans les différentes mutations et enjeux sociopolitiques, recommande la levée de la mesure portant interdiction de recrutement et promotion des agents dans les institutions publiques.

Bonne gouvernance

En matière de gouvernance, la Jeunesse Militante exige au Premier Ministre qui va gérer la transition de composer son gouvernement de manière suivante : 35% des membres issus de l'Opposition ; 35% de la Majorité présidentielle et, enfin, 30% de la société civile.

Au niveau des institutions décentralisées, la Jeunesse Militante exige que le quota soit conforme comme le cas du gouvernement.

Contrairement à ceux qui prônent la restructuration de la CENI, le Jeunesse de la Société Civile s'oppose à cette manœuvre visant à retarder le processus électoral en cours.