Congo-Kinshasa: Le Pape François et la CENCO ont pesé lourd pour la fin de la pagaille politique !

Avec 95% du travail réalisé, dont les 5% restant est à consacrer à la finalisation de l'accord, tout est à notre portée, a lâché, souriant, l'Archevêque de Kisangani et Président de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), Marcel Utembi.

Trois jours auparavant, le 21 décembre 2016, ce prince de la Curie Romaine s'était adressé aux participants au dialogue inclusif du Centre interdiocésain en ces termes pathétiques : «Je voudrais à présent vous transmettre un message personnel du Saint-Père, le Pape François. En effet, depuis que l'Eglise Catholique de la RDC s'est engagée dans cette mission de bons offices, le Pape mobilise l'Eglise universelle à prier pour la RDC.

Le dimanche 18 décembre, le Pape a demandé à tous les fidèles du monde entier de prier pour que le dialogue politique en RDC se fasse dans la «sérénité pour éviter tout type de violence» et débouche « au bien du pays ». Le lundi, lors de l'audience privée qu'il nous a accordée, le Saint-Père nous a réconfortés en ces termes : « je suis préoccupé par ce qui se passe dans votre pays que je désire visiter au moment opportun. Je prie pour le peuple congolais et la responsabilité dans la recherche du bien-être de la population. J'assure le peuple congolais de ma proximité spirituelle et le bénis.»

Replantons le décor de ce paysage politique congolais brumeux. Du 19 au 21 janvier 2015, des violentes émeutes éclatent à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, suite à la controversée loi électorale débattue au Parlement. Le 12 février 2015, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a rendu public le calendrier électoral global, lequel se conformait aux délais constitutionnels.

A l'instar du calendrier électoral partiel publié l'année précédente, ce chronogramme contraignant a été rejeté en bloc, paradoxalement, par l'Opposition congolaise et une frange de la communauté internationale qui l'avaient exigé à cor et à cri.

Le 1er juin 2015, le Président de la République, Joseph Kabila, avait donné le go des consultations présidentielles en vue de la tenue du dialogue, au Palais de la Nation. Le 28 novembre 2015, Joseph Kabila a convoqué le dialogue politique national inclusif par voie d'Ordonnance. La polémique s'est engagée, des mois durant, sur la médiation ou facilitation internationale entre les parties prenantes au processus électoral en panne. Dans la foulée, la Présidente de la Commission de l'Union Africaine (UA) a désigné l'ancien Premier Ministre togolais, Edem Kodjo, Facilitateur du dialogue entre Congolais.

Fin mars 2016, le Conseil de Sécurité des Nations-Unies a invité, à travers la Résolution 2277, les acteurs congolais au dialogue inclusif et au respect de la Constitution. Nonobstant l'implication de la communauté internationale, la pagaille politique continuait. Fin juillet 2016, meetings croisés ayant drainé des foules immenses : la mouvance présidentielle au stade Tata Raphaël et le Rassemblement made in Genval sur le Boulevard Triomphal, à Kinshasa. Et début de l'opération d'enrôlement des électeurs dans la province du Nord-Ubangi.

Du 1er septembre au 18 octobre 2016, le dialogue politique national inclusif de la Cité de l'Union Africaine avait mis autour d'une table la Majorité Présidentielle, l'Opposition pro-dialogue et une frange de la Société civile et des confessions religieuses, sous la facilitation d'Edem Kodjo et l'accompagnement international de l'ONU, l'UA, l'UE, l'OIF, la SADC et la CIRGL. A la fin des travaux, l'accord politique de la Cité de l'UA a vu le jour.

Malheureusement, une nouvelle flambée de violence s'est produite à Kinshasa, entre le 19 et le 21 septembre. Beaucoup de morts ! Conformément à l'esprit et la lettre dudit accord, Augustin Matata Ponyo a cédé son fauteuil au Premier Ministre Samy Badibanga, Président du groupe parlementaire UDPS et Alliés à l'Assemblée nationale, issu des rangs de l'Opposition voire du Rassemblement dont il est co-fondateur depuis Genval, une banlieue bruxelloise (Belgique).

Le peuple congolais dans son ensemble a salué la nomination de ce digne fils du pays. D'où, l'impressionnante affluence au Palais du Peuple lors de l'investiture du gouvernement Badibanga, jeudi 22 décembre 2016. A l'instar d'un bon berger qui, ayant 99 brebis dans l'enclos, a tenu à retrouver la 100ème qui était égarée, le Président Joseph Kabila a recouru aux bons offices des Evêques catholiques en vue de ramener au bateau du dialogue la frange radicalisée de l'Opposition, en l'espèce le Rassemblement mené par le patriarche Etienne Tshisekedi de l'UDPS et le Front pour le Respect de la Constitution conduit par Eve Bazaïba du MLC.

Curieusement, ces politiciens n'ont plus exigé la médiation internationale et ne se sont plus référés à la fameuse Résolution 2277 à l'entame de ces discussions directes. Grâce au professionnalisme des forces de l'ordre, l'apocalypse prédit par les prophètes des malheurs n'a pas eu lieu en cette « date fatidique » du 19 décembre 2016.

Au final, que de temps perdus et, surtout, des nombreuses vies humaines sacrifiées sur l'autel des ambitions démesurées et égoïstes de cette classe politique presque pourrie. Aussi un nouvel accord politique davantage inclusif sera-t-il signé, sauf imprévu, par les parties prenantes ce vendredi 30 décembre 2016, au prix de maintes concessions.

Le Président Kabila, le Pape François et les princes de l'Eglise catholique auront le mérite d'avoir mis fin à cette pagaille politique et, surtout, d'avoir évité le chaos et la déstabilisation au Congo-Kinshasa, cet immense et beau pays au cœur de l'Afrique. La paix n'a pas de prix.