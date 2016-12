Sénégal: Résolution de l'ONU - Dakar "prend acte" des mesures diplomatiques prises par Tel-Aviv

Le document ajoute que le Sénégal "a constamment soutenu, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies, la recherche d'une solution juste et équitable du conflit israélo-palestinien, qui consacre l'existence de deux Etats, à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues".

Le texte indique que "les autorités israéliennes ont décidé d'annuler la visite prévue en Israël du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, la présentation des Lettres de créance de l'ambassadeur du Sénégal en Israël, avec résidence au Caire et ses programmes de coopération avec le Sénégal".

Cette résolution, initialement proposée par l'Egypte et qui devait être votée jeudi, avait finalement été présentée au vote vendredi à l'initiative de la Nouvelle-Zélande, du Sénégal, de la Malaisie et du Venezuela, après une volte-face du Caire.

