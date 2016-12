Afrique: La méthode à la hussarde n'est pas la meilleure solution !

opinion

L'usage de la force afin de chasser Yahya Jammeh du pouvoir doit être le dernier recours pour trouver une solution à son entêtement à vouloir y rester malgré la reconnaissance de sa défaite à l'élection présidentielle gambienne. Pourquoi a-t-il fait cette volte-face alors qu'il avait téléphoné à son adversaire pour le féliciter ?

En effet, le condensé de déclarations hâtives du vainqueur sur l'éventuel sort à réserver à l'ancien dictateur et les frustrations expliquent largement les inquiétudes de Jammeh qui avait déjà opté pour des activités agricoles dans son village natal, une manière de passer une bonne retraite politique.

Cependant, il n'avait pas réalisé les conséquences d'une telle gouvernance autoritaire du pouvoir et le procès qui pouvait l'attendre à la fin de son règne, sans partage, de 22 ans. Face à cette situation et à la capacité de nuisance de cet homme dans l'impasse, convient-il de privilégier l'action militaire quand bien même la diplomatie moderne s'est heurtée à une personnalité atypique, poussée à bout, capable de provoquer des dégâts considérables dans cette localité ?

N'oublions pas son implication dans la gestion des conflits transfrontaliers. De plus, d'autres acteurs pourront tirer profit de la crise pour installer l'instabilité au moment où des menaces multidimensionnelles se profilent à l'horizon.

Ainsi, comme le suggèrent d'ailleurs certains connaisseurs de cet environnement, ne faudrait-il pas saisir les mécanismes traditionnels de résolution de crise, à l'Africaine par des sages comme le président du Nigéria, Muhamadou Buhari dont on évoque l'influence supposée sur le président sortant.

Dans ce cas précis rien n'interdit, puisqu'il reste encore du temps, de s'inspirer de cette expérience qui correspond à nos valeurs et traditions afin de dénouer la situation plutôt que d'engager une action militaire dont les effets resteront incertains au regard du contexte et des efforts matériels et humains à déployer. Il ne faut rien sous-estimer quand on mesure la dimension des enjeux et la logique de la paix dans la sous région. Cela dit, nous avons assez de références malheureuses où l'engagement militaire a très vite montré ses limites (l'impuissance de la puissance) à travers des dégâts collatéraux pour ne pas faire parler les armes tant qu'il est possible de trouver une autre voie conduisant à la paix par la sagesse africaine même dans des situations difficiles comme celle de la Gambie actuellement.

*Enseignant-chercheur en relations internationales à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.