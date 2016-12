Le Directeur général de l'Agence national pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), Amadou Lamine Dieng, a procédé hier à la remise de financement à 600 jeunes porteurs de projet dans la région de Dakar, pour un montant de 1,5 milliard de francs Cfa.

La cérémonie a eu lieu au Grand théâtre national de Dakar, sous la présence du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, Mame Mbaye Niang.

600 jeunes porteurs de projets dans la région de Dakar ont bénéficié des financements de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ) hier, mardi 27 décembre au Grand théâtre lors d'une cérémonie organisée à cet effet. Des financements dans le domaine de la restauration, de la vente de chaussures et sacs, du commerce, de l'aviculture, de la communication, du maraichage, entre autres. Les financements de 2016 sont à hauteur de 1,5 milliard de francs Cfa, selon le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, Mame Mbaye Niang qui exhorte les bénéficiaires à travailler de façon strict et de rembourser les financements pour que d'autres jeunes puissent en bénéficier.

«Aujourd'hui, il est question, suite à un processus rigoureux et transparent, d'octroyer des financements de 1,5 milliard de francs Cfa pour 650 projets de jeunes avec une perspective de création d'au moins 2500 emplois directs. A cet égard, l'opportunité est offerte à des jeunes dans l'épanouissement de leur projet personnel avec l'espoir qu'ils deviennent demain les pourvoyeurs d'emploi à d'autres jeunes et de réels contributeurs au développement de notre pays. Cependant, je vous exhorte à bien vouloir être dynamique dans vos projets. Sachez que votre réussite sera celle des générations futures. Les fonds mis à votre disposition qui émanent de la contribution de vos concitoyens doivent être utilisés rigoureusement et faire l'objet de remboursement systématique. C'est à cette seule condition que ces mêmes fonds serviront à d'autres jeunes aussi», soutient le ministre.

Selon Mame Mbaye Niang, le président de la République a pour volonté de poser des actes majeurs dans la lutte contre le chômage et le sous emploi des jeunes, en octroyant des ressources additionnelles de 3 milliards à l'ANPEJ. «La création d'emplois décents pour la population, particulièrement pour les jeunes, est un défi pour le président car l'emploi constitue un axe indispensable dans la croissance de l'accélération de notre économie. Face à cette réalité, il est nécessaire d'encourager l'entreprenariat des jeunes. Dans ce contexte, il est heureux que le chef de l'Etat ait mis à la disposition de l'ANPEJ des ressources additionnelles de 3 milliards de francs Cfa dédiées exclusivement aux financements des jeunes sur l'ensemble du territoire», a révélé le ministre.

Pour terminer, l'ANPEJ sera présent dans les régions du Sénégal pour «faciliter l'accès des autres régions aux financements», affirme son directeur, Amadou Lamine Dieng.