Angola: MACVP répond aux défis institutionnels

Luanda — Le Ministère des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie (MACVP) continuera en 2017, de répondre aux défis institutionnels, compte tenu des objectifs du Gouvernement prévu dans le Plan National de Développement (PND) 2013 -2017, a affirmé mercredi à Luanda, le ministre Cândido Van-Dúnem.

Intervenant, lors de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An, il a fait savoir que son Ministère va améliorer et accélérer le processus de recensement et contrôle des Anciens Combattants.

A cet effet, on prétend aussi matérialiser les programmes et projets de la Commission Interministérielle, en vue de former et recycler, du point technique et professionnelle, les cadres dudit Ministère à tous les niveaux.

Il a, d'autre part, garanti la conclusion, durant l'année prochaine, des travaux d'exécution du système de modernisation technologique, ainsi que le renforcement de la coopération avec la Fédérations et les Associations des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie.

D'autre part, il a appelé les fonctionnaires et la population en général de participer au processus d'enrôlement électoral pour qu'ils exercer leur droit de voter.