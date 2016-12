Congo-Kinshasa: Dialogue politique en RDC - Le délai de la Saint-Sylvestre sera-t-il tenu ?

Ça passe ou ça casse ! C'est le moins que l'on puisse dire du dialogue politique en cours en RD Congo. Car, c'est en principe aujourd'hui, 29 décembre 2016, que les différents protagonistes de la crise reprendront le chemin de la Salle de conférences de la cité de l'OUA, où se déroulent les négociations sous les auspices de la Conférence épiscopale nationale congolaise (CENCO).

La rencontre promet d'être houleuse quand on sait que les deux parties campent sur leur position. Or, il faut bien un accord pour sortir le pays de l'impasse dans laquelle il se trouve depuis le 19 décembre dernier, date officielle de la fin du mandat du président Joseph Kabila. Ce qui n'est pas gagné d'avance, ce d'autant que l'opposition menée par Etienne Tshisekedi n'entend plus se laisser conter fleurette. En effet, si elle concède la prolongation du mandat de Kabila d'un an maximum, elle se montre, en revanche, intraitable sur la refonte de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) dont le président est accusé, à tort ou à raison, de jouer le jeu du pouvoir. Et ce n'est pas tout.

Car, l'opposition veut d'un Premier ministre issu de ses rangs et disposant de larges pouvoirs. Toute chose dont la majorité ne veut pas entendre parler ; elle qui estime déjà que le chef du gouvernement actuel de la Transition, Samy Badibanga, est un élément de l'opposition. Autant de points de divergences qui laissent subodorer un impossible consensus. C'est pourquoi l'on en vient à se poser la question suivante : après le rendez-vous manqué de Noël, celui de la Saint-Sylvestre sera-t-il tenu? On attend de voir.

Car, avec le concours du Saint-Esprit, les hommes de Dieu peuvent réussir là où d'autres personnes ont échoué. Le miracle est encore possible, pour peu chaque partie accepte de mettre un peu d'eau dans son vin. C'est cela d'ailleurs l'objectif d'un dialogue : se parler pour aplanir toutes les difficultés afin de parvenir à un accord. C'est en cela qu'il faut déjà se féliciter de la libération, le 27 décembre dernier, d'une vingtaine de militants de la Lucha, arrêtés au cours des manifestations anti-Kabila.

La RDC est à la croisée des chemins

Certes, ils sont encore nombreux les Congolais qui restent encore derrière les barreaux du fait de leur opinion, mais ces élargissements, quoi que l'on dise, peuvent être interprétés comme un geste d'apaisement de la part du pouvoir qui se sent acculé de toutes parts. C'est pourquoi l'opposition, à son tour, se doit aussi de faire des concessions en ne cherchant pas vaille que vaille à honnir le « roi Kabila ». Car vouloir le dépouiller totalement de tous ses pouvoirs, pourrait le braquer davantage.

Or, si la classe politique ne parvient pas à un accord, le 30 décembre prochain comme annoncé, la RDC risque de sombrer une nouvelle fois dans le chaos. Alors que le pays n'a même pas encore fini de compter ses morts à l'issue des violences du 19 décembre dernier. D'où la nécessité, pour les prélats, de mettre la pression sur les différents protagonistes de la crise.

Car, il y va de la stabilité de la RDC qui n'a jamais, dans son histoire, connu une alternance pacifique. Le président Joseph Kabila aurait eu le mérite d'avoir sorti le pays de ce cycle infernal, s'il avait accepté de faire valoir ses droits à la retraite après son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Mais on n'en est pas là. La RDC est à la croisée des chemins. Et tous les regards sont tournés vers l'Eglise catholique qui est à même de lui indiquer la voie à suivre. On croise les doigts.

Mais si d'aventure le dialogue capotait et que la RDC sombrait dans l'incertitude, la responsabilité en incomberait à Joseph Kabila qui, envers et contre tous, a voulu par tous les moyens, s'accrocher au pouvoir. Pour cela, il pourrait répondre un jour devant le tribunal de l'histoire.