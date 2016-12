Togo: La FTF menace de saisie et de poursuite judiciaire tous les contrevenants

Par un communiqué, la FTF informe de sa nouvelle dynamique quant à la protection de son logo et de son emblème.

« Dans le cadre de la participation du Togo à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Gabon Total 2017, la Fédération Togolaise de Football (FTF) et son équipementier MACRON, mettent à la disposition des supporters et sympathisants d'Equipe Nationale du Togo, des produits (replica maillots officiel, T-Shirt pour supporters et autres) flanqués du logo et de l'emblème de la FTF à des prix assez accessibles. Ces produits sont disponibles au siège de la FTF, ainsi que dans diverses boutiques de vente d'équipements sportifs à compter du 02 janvier 2017 », lit-on dans le communiqué.

Enfin la menace. « La FTF prévient tout opérateur économique et autres artisans qui commercialisent des produits flaqués de son logo et de son emblème, que ses insignes font l'objet d'une protection qui engendre des droits. Toute utilisation du logo et de l'emblème de la FTF à des fins commerciales, publicitaire ou autre sans un avis préalable et formel donné par le Président du Comité Exécutif de la FTF, expose les contrevenants à des saisies et des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur », poursuit le document signé du Secrétaire général de la FTF, Pierre Lamadokou.

Pour permettre à ceux (toute personne morale ou physique) qui souhaiteraient faire utilisation du logo et de l'emblème, la FTF les convie « à se rapprocher de son Secrétariat Général au plus tard le 05 janvier 2017 à 17h00. Passé ce délai, la FTF usera de tous les moyens légaux à sa disposition pour faire respecter ses droits ».