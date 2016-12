Sénégal: Notation Financière - WARA abaisse la note de SIFCA de A - à BBB+ avec perspective négative

L'agence de notation West Africa Rating Agency (WARA) abaisse la notation du Groupe SIFCA, premier employeur privé de Côte d'Ivoire, d'un cran a - t- on appris auprès de CGF Bourse.

Selon la même source , sur l'échelle régionale de WARA, la notation de long terme de SIFCA passe de «A-» à «BBB+», toujours en grade d'investissement, et sa notation de court terme passe de « w-3 » à « w-4 ». Wara explique cet abaissement de note par la forte baisse des cours du caoutchouc naturel et de l'huile de palme ; la dégradation de la performance financière de SIFCA en raison des défis que connait le Groupe ; l'intensification de la concurrence au niveau de la filière oléagineuse où des insuffisances opérationnelles ont considérablement affaibli sa rentabilité en 2015 et le fait que les perspectives de développement du Groupe à moyen terme ne devraient pas lui permettre d'échapper à la volatilité du cours des matière premières.

Wara indique également que la perspective attachée à ces notations reste négative. Simultanément, sur son échelle internationale, elle assigne à SIFCA une notation inchangée de iB+/Négative/iw-5.

L'agence de notation souligne par ailleurs qu'une amélioration de la notation découlerait d'une hausse significative et durable des cours du SICOM pour le caoutchouc naturel et du CPO CIF Rotterdam pour l'huile de palme ; d'une amélioration continue des processus industriels et de gestion visant à réduire les coûts de production ; de la poursuite des plans d'investissement nécessaires pour moderniser et/ou augmenter les capacités de production actuelles des différentes filiales etc

Par contre une détérioration de la notation de SIFCA serait la conséquence d'une nouvelle crise politique impactant la Côte d'Ivoire ; de la perte de parts de marché de SIFCA sur ses marchés domestiques, régionaux et internationaux, selon les filières ; de la baisse significative et durable des cours du SICOM etc...