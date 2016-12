Maroc: SM le Roi visite plusieurs sites historiques restaurés dans le cadre de la première tranche du projet de requalification urbaine de Hay El Mellah à Marrakech

Marrakech — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a visité, mercredi, plusieurs sites historiques restaurés dans le cadre de la première tranche du projet de requalification urbaine de Hay El Mellah, rebaptisé «Hay Essalam», de l'ancienne médina de Marrakech.

La visite par le Souverain de ces sites témoigne de la volonté constante de SM le Roi de préserver le cachet architectural de l'ancienne médina de la Cité ocre, et de promouvoir le rayonnement de cette ville historique, une des destinations touristiques les plus prisées du pays. Elle s'inscrit en droite ligne de l'approche préconisée par le Souverain visant à mettre en valeur le capital immatériel, un des principaux critères de richesse de la Nation.

Ainsi, Sa Majesté le Roi a visité les places publiques Sidi Ahmed El Kamel, Lakzadriya (ferblantiers), Souikat, les Foundouks Moulay Mustapha et Touma, ainsi que Souikat d'El Mellah, des sites historiques dont la restauration fait partie intégrante d'un programme global de requalification urbaine de Hay El Mellah, doté d'une enveloppe budgétaire global de 194 millions de dirhams.

Destiné à la réhabilitation de Hay El Mellah, à l'amélioration des conditions de vie de ses habitants, et au renforcement des infrastructures de base, ce programme pilote, qui représente un taux de réalisation de 65 pc, prévoit la restauration, dans une deuxième tranche, de la place publique Al Miaarra, du Borj (silo à grain), et des Foundouks «Tazi» et « Souloubane», outre la construction de quatre équipements sociaux de proximité, dédiés aux personnes âgées, aux femmes, aux jeunes, et aux enfants du quartier.

La mise en valeur du quartier El Mellah rentre dans le cadre de la préservation de la composante juive de l'identité marocaine et témoigne des valeurs de tolérance et d'ouverture qui ont toujours caractérisé le Royaume.

Le programme global de requalification urbaine de Hay El Mellah consiste en le traitement des édifices menaçant ruine, la démolition des immeubles menaçant ruine et qui ne peuvent faire l'objet de travaux de consolidation ou de réparation, le réaménagement des places publiques, la réhabilitation des ruelles, des Foundouks et des commerces, la reconstruction de certains locaux commerciaux, le renouvellement de la toiture en bois, le renforcement des circuits touristiques et le ravalement des façades.

Fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Habitat et de la Politique de la ville (financement), la wilaya de la région de Marrakech-Safi, la Commune de Marrakech, et le groupe Al-Omrane (maitre d'ouvrage délégué), ce programme a pour objectifs l'embellissement du paysage urbain, l'amélioration des conditions de travail des commerçants, et l'éradication des constructions insalubres. Il ambitionne également la préservation de certains métiers menacés de disparition, la promotion des produits locaux d'artisanat et le renforcement de l'organisation et de la structuration de ce secteur.

Le programme global de requalification urbaine de Hay El Mellah s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement «Marrakech, Cité du renouveau permanent», lancé par le Souverain le 06 janvier 2014 et qui ambitionne de renforcer l'attractivité économique de la Cité ocre, de consolider sa place en tant que pôle touristique mondial, et de promouvoir les indicateurs de développement humain.