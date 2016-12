Maroc: SM le Roi lance plusieurs projets destinés à la réhabilitation de l'ancienne médina de Marrakech

Marrakech — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, mercredi, au lancement du projet de requalification du circuit touristique de la Place «Ben Youssef» vers la Place «Jamaâ El Fna» en passant par la Place «Ben Saleh», et de celui de réhabilitation de trois Foundouks implantés au cœur de l'ancienne médina de Marrakech.

Faisant partie intégrante du plan de développement «Marrakech, Cité du renouveau permanent», ces projets traduisent l'intérêt particulier qu'accorde le Souverain à la préservation et à la pérennisation du patrimoine historique national, et Sa ferme volonté de renforcer le positionnement de la Cité ocre en tant que destination touristique phare du Maroc.

Le Maroc se distingue par un patrimoine riche et une histoire millénaire que Sa Majesté n'a eu de cesse de mettre en valeur dans plusieurs villes (Fès, Casablanca, Tanger....). Il s'agit d'un véritable travail de sauvegarde de la mémoire nationale.

Ces projets, qui mobilisent des investissements de plus de 31 millions de dirhams, sont porteurs d'une ambition nouvelle pour l'ancienne médina de Marrakech, et visent l'amélioration des conditions de vie des populations, le développement du cadre bâti de cette cité-musée, et la préservation de son patrimoine historique et architectural.

Le projet de requalification du circuit touristique de la Place «Ben Youssef» vers la Place «Jamaâ El Fna» en passant par la Place «Ben Saleh», devra participer à la valorisation des sites historiques desservis, notamment la mosquée et la Medersa Ben Youssef, les Foundouks Zniber, Lahbabi, El Khadi, Ziyat, Selhem, Ouled Allal Bakchach, Moulay Abdellah, Salas, Moulay Hafid, Ben Abdellah, Sidi Ishak, Bel Aid, El Kabbaj, et Ben Chbaba.

Doté d'une enveloppe budgétaire de l'ordre de 27 millions de dirhams, financée par la direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur, ce projet permettra également la mise en valeur des places publiques «Ben Youssef», «El Moukef», «Merstane», «Rahba Lakdima», «Jamaâ El Fna», et «Ben Saleh». Cette dernière connaitra des travaux de restauration très importants selon une démarche patrimoniale de préservation de son authenticité et de son intégrité historique.

Le projet de requalification du circuit touristique de la Place «Ben Youssef» vers la Place «Jamaa El Fna» en passant par la Place «Ben Saleh» prévoit le ravalement des façades des bâtiments que jalonne le circuit, à travers notamment l'élimination des éléments parasitaires, la restauration des éléments en bois, et le traitement des déformations des murs.

Il s'agira également de la restauration des toitures en bois, le revêtement des sols, la réhabilitation des portes de quartiers, le traitement des problèmes de raccordements aux réseaux techniques, la pose du mobilier urbain adapté, la modernisation du réseau d'éclairage publique et la plantation de plantes et arbres d'ornement typiques et spécifiques à l'ancienne médina.

Second projet lancé en ce jour par le Souverain est celui de la réhabilitation des Foundouks traditionnels «Selhem», «Ziyat», et «Sidi Abdelaziz», pour un investissement global de 4,14 millions de dirhams financés par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ce projet, qui bénéficiera à 125 maîtres-artisans et 300 artisans dans les métiers de menuiserie, de tissage, de maroquinerie, et de dinanderie, traduit l'esprit même de l'INDH, s'inspirant de la philosophie royale qui vise la lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale. Il sera fin prêt en août 2017.

A noter qu'au titre de la période 2005-2015, 25 foundouks de l'ancienne médina de Marrakech ont fait l'objet de travaux de réhabilitation, et ce dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain. Les foundouks réhabilités témoignent des relations humaines et commerciales florissantes qu'entretenait le Maroc avec l'Afrique.

Les projets, lancés en ce jour par SM le Roi, s'inscrivent en droite ligne du plan de développement de Cité ocre «Marrakech, Cité du renouveau permanent», qui ambitionne de mettre en place les conditions d'un développement harmonieux et durable à travers l'amélioration des conditions de vie des populations, le renforcement des services et des infrastructures de base, et la consécration de la ville en tant que destination phare du tourisme.