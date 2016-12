Congo-Kinshasa: Tanganyika - Le député Kibawa appelle à mettre fin au conflit pygmées-bantous

Le conflit de cohabitation entre pygmées et les bantous datent de plusieurs années maintenant dans le Tanganyika et a déjà fait des victimes, rapportent des sources locales

«Nous au niveau du parlement, nous allons solliciter qu'une commission d'enquête puisse descendre sur le lieu et écouter les uns et les autres. D'après le rapport que nous avons, les pygmées deviennent émancipés, ils veulent avoir leur chef, se marier aux femmes bantous... Donc participer à la gestion économique de l'entité», at-il indiqué.

A en croire cet élu, cette situation est en train de prendre des proportions inquiétantes surtout à Manono et risque de dégénérer, si on n'y prend garde.

