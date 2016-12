Djibouti: Le PAM se réjouit du soutien continu de l'Union européenne aux réfugiés à Djibouti

Grâce à une contribution de 700.000 euros de l'Union européenne (UE), le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a pu fournir un programme innovant d'aide en espèces combiné à des rations alimentaires à près de 17.000 réfugiés et demandeurs d'asile actuellement à Djibouti.

La Direction générale pour l'aide humanitaire et la protection civile (ECHO) de la Commission européenne a accordé une importante aide financière en espèces à 13.000 réfugiés originaires de Somalie, d'Éthiopie et d'Érythrée vivant dans les camps d'Ali-Addeh et de Hol-Hol. Par ailleurs, des réserves de fonds complémentaires octroyées à la fin de cette année ont permis au PAM d'élargir rapidement ce soutien à 4.000 demandeurs d'asile récemment arrivés d'Ethiopie.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers l'Union européenne d'avoir aidé le PAM à soutenir de manière efficace les réfugiés et les demandeurs d'asile », a déclaré le directeur du PAM pour Djibouti, Jacques Higgins. « Grâce au soutien d'ECHO, nous avons pu changer la façon dont nous aidons les réfugiés à Djibouti en fournissant de l'argent en espèces à côté des rations alimentaires régulières », a-t-il ajouté soulignant que cette aide contribue également à stimuler l'économie dans et autour des camps de réfugiés tout en répondant à leurs besoins alimentaires.

Cette nouvelle approche offre une flexibilité et des choix alimentaires à travers une combinaison de rations alimentaires mensuelles et de distributions d'argent en espèces. Les réfugiés reçoivent des virements d'argent fournis par ECHO, ce qui permet aux familles d'acheter la nourriture qu'ils préfèrent dans les magasins locaux.

Avec le soutien d'autres donateurs, le PAM fournit également des rations mensuelles en nature d'aliments de base, ainsi que des aliments supplémentaires fortifiés spécialement conçus pour les enfants souffrant de malnutrition et d'autres groupes à risque.

Le soutien d'ECHO a permis au PAM de mettre en place l'initiative 'Cash and food' (espèce et nourriture) en octobre 2014 et le financement continu de l'office humanitaire de l'UE a permis à l'agence onusienne chargée de la lutte contre la faim de soutenir ce programme d'assistance mixte innovant pour les réfugiés depuis lors.

Le soutien d'ECHO à l'initiative s'est avéré crucial pour répondre aux besoins alimentaires quotidiens des réfugiés les plus vulnérables et lutter contre la malnutrition. En outre, elle a stimulé l'économie locale et a contribué à encourager les activités génératrices de revenus, telles que les petites entreprises, qui sont gérées par des partenaires opérationnels locaux.

Grâce aux financements d'ECHO, le PAM a également mis en place un processus de vérification biométrique dans tous les camps de réfugiés à Djibouti afin de réduire les irrégularités et d'accroître l'efficacité de l'assistance fournie aux personnes dans le besoin.