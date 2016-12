Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'est chargé personnellement du dossier des victimes et parents de victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et du coup d'Etat de septembre 2015. Des prises en charge sanitaires aux subventions socioéconomiques, c'est la justice qui a manqué le rendez-vous avec les «insurgés de la résistance».

La première rencontre de l'année entre le président Roch Marc Christian Kaboré et les victimes et parents de victimes de l'insurrection et du coup d'Etat, le 13 juin 2016, est survenue à la suite d'un couac. Les victimes, par la voix du président de l'union des familles des martyrs, avaient dénoncé quelques jours plus tôt, «des manquements dans les faits et gestes de ceux qui sont chargés de traiter les dossiers (... ) les portant en porte-à-faux avec ce que l'on nous a fait croire depuis les premiers moments de l'insurrection». Si le ministère en charge de l'action sociale, incriminé, s'est «dédouané» de cette accusation, le président du Faso himself a décidé de se charger du dossier des martyrs de la république en le rattachant à la présidence. S'en sont suivies des prises en charge financières et sanitaires des ayants droit des victimes décédées et des blessés.

A ce titre, certaines familles ont emménagé dans de nouveaux domiciles, des veuves ont obtenu des subventions pour initier des activités économiques et des orphelins sont pris en charge sur le plan scolaire. L'on note, notamment, des sommes de 750 000 FCFA octroyées respectivement à 15 familles, des montants de 300 000 F CFA remis individuellement à 250 blessés, le processus de recrutement dans la fonction publique de trois veuves et la prise en charge de la scolarité de 30 orphelins à hauteur de 75 000 FCFA. Quant aux victimes du coup d'Etat, il a été enregistré la prise en charge socioéconomique de 10 familles, sanitaire de 189 blessés et sociale de 8 orphelins. Cela a nécessité l'engagement d'un montant estimé à 236 375 000 FCFA.

Au demeurant, les faits marquants de l'année, sur la question des victimes de l'insurrection et du coup d'Etat, restent l'évacuation sanitaire le 27 septembre 2016 vers la Tunisie, de cinq blessés ; mais aussi la «sourde grogne» des victimes le 16 septembre 2016 au cimetière municipal de Gounghin lors de la commémoration de l'an I du coup d'Etat avorté de septembre 2015, «pour n'avoir pas été associées à l'organisation». Sur ce dernier point, le gouvernement a regretté «un problème organisationnel et de communication» vite résolu à la suite des différentes rencontres entre autorités étatiques et victimes. Ce qui a permis la célébration de l'an II de l'insurrection populaire, le 31 octobre 2016, à travers une marche et une cérémonie solennelle de recueillement en présence du président du Faso et de celui de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Cependant, l'absence de son de cloche du côté des autorités judiciaires, pour apporter la lumière sur les différents cas de violations de droits lors de ces événements majeurs de l'histoire du «pays des Hommes intègres», laisse encore béantes des plaies que les souvenirs et commémorations seuls ne sauraient guérir.