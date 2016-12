Afrique: Crise israélo-palestinienne - Le bout du tunnel ?

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté le 23 décembre 2016 la résolution 2334 sur la situation en Palestine. Le texte exige de l'Etat Hébreu qu'il arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris jérusalem-Est. La résolution a été présentée au vote par la Nouvelle-Zélande, le Sénégal, la Malaisie et le Venezuela. Elle a été adoptée par 14 voix pour, aucune opposition et une abstention.

A la surprise générale, les États-Unis d'Amérique, habitués à faire usage de leur droit de véto, ont cette fois-ci opté pour la voie de l'abstention. Une décision d'un allié légendaire qui a provoqué un tollé diplomatique entre les deux nations au point que le gouvernement israélien ait exigé de l'ambassadeur des USA en Israël des explications. La colère de l'Etat hébreu ne se limite pas au pays de l'oncle Sam, elle s'étend aussi aux initiateurs du projet. Après avoir rappelé ses ambassadeurs en Nouvelle-Zélande et au Sénégal, annulé le programme israélien d'aide au Sénégal et suspendu celui destiné à l'Angola, le gouvernement de l'Etat hébreu annonce qu'il va limiter temporairement ses relations avec les pays ayant voté la résolution onusienne. Ce nouveau tournant dans le dossier israélo-palestinien, constitue-t-il un espoir pour les palestiniens ?

Le peuple de Mahmoud Abbas veut bien espérer, mais a toujours en mémoire les textes adoptés sous l'égide de l'ONU, mais qui n'ont pas encore produit les effets escomptés. Depuis plus d'un demi-siècle, le peuple palestinien est en lutte pour sa souveraineté nationale. Cette lutte, déjà difficile dans la période où la Palestine était un territoire sous domination de l'empire ottoman puis placé sous mandat britannique, est devenue encore plus complexe à partir du 29 novembre 1947, date à laquelle l'Assemblée générale de l'ONU a adopté le plan de partage de la Palestine connu sous le nom de résolution 181. Ce plan qui prévoyait la création de deux Etats, un Etat palestinien et un autre d'Israël, n'a abouti qu'à la proclamation, en 1948, de l'Etat d'Israël reconnu par l'ONU en 1949.

Depuis cette date le peuple palestinien continue de réclamer en vain la consécration d'un Etat souverain et indépendant. Ainsi donc, il fera face à l'oppression israélienne sous le regard complice de la communauté internationale. Dans ce conflit Israélo-palestinien, plusieurs tentatives, en vue d'instaurer la paix ont été initiées, en témoignent les nombreuses résolutions prises sous l'égide de l'ONU. Il en est par exemple de la résolution 2535 B du 10 décembre 1969 qui affirme les droits inaliénables du peuple palestinien, de la résolution 2672 C du 8 décembre 1970 qui précise que le peuple palestinien doit pouvoir jouir de l'égalité des droits et exercer son droit à disposer de lui-même et de la résolution 3236 du 22 novembre 1974 qui réaffirme le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, son droit à la souveraineté et à l'indépendance, etc. A côté de ces résolutions onusiennes, il existe d'autres accords comme ceux d'Oslo qui, selon leurs initiateurs, ont, pour objectif, la résolution de la question. Une multitude de textes adoptés, mais qui n'ont jamais changé la situation des palestiniens.

Le gouvernement israélien a déjà affiché sa volonté de ne pas respecter la décision. En début de semaine, la mairie de Jérusalem a déclaré qu'elle statuerait sur un plan de construction d'au moins 5 mille logements.

Alors, si la communauté internationale ne veut pas que cette nouvelle résolution connaisse le même sort que celles qui l'ont précédée, elle doit se mobilise davantage pour la reconnaissance d'un Etat palestinien. A commencer par le président Donald Trump sur qui les regards sont désormais tournés pour continuer l'œuvre de son prédécesseur.