Congo-Kinshasa: Reprise du dialogue - La Cenco reste confiante malgré des divergences

Une opposition vent debout contre le président de la Commission électorale jugé trop favorable au glissement. Et dans l'entourage du chef de l'Etat, on assure que Joseph Kabila n'acceptera jamais de signer lui-même un accord qui l'abaisserait à réaffirmer qu'il ne briguerait pas de troisième mandat.

Du côté du Rassemblement de l'opposition, on menace de claquer la porte si des mesures fortes ne sont pas prises pour décrisper l'espace politique. Le Mouvement de libération du Congo (MLC) exige qu'il soit fait mention que lui et sa coalition, le Front pour le respect de la Constitution sont contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila.

Les parties se seraient également accordées sur la mise en place d'une haute autorité de la transition chapeautée par l'opposition, qui aurait pour mission de faire respecter l'accord, sur une « redynamisation » de la Commission électorale, mais pas une refonte. Et sur l'organisation d'une présidentielle et de législatives fin 2017. Même si l'un ou l'autre de ces compromis n'est pas du goût de l'un ou l'autre des acteurs.

Pour la majorité, les élections des gouverneurs viennent juste d'avoir lieu et le gouvernement d'union nationale issu du précédent accord, moins inclusif, a déjà été investi. Pas possible de revenir là-dessus. Les discussions entre les deux parties se sont poursuivies une partie de la nuit de mercredi à jeudi.

En RDC, la question du partage du pouvoir au niveau du gouvernement et des exécutifs provinciaux est toujours en discussion. Majorité et Rassemblement de l'opposition se sont rencontrés une partie de la nuit. Les évêques qui sont rentrés mercredi soir attendent ces deux amendements pour terminer le protocole d'accord qui devrait être présenté ce jeudi 29 décembre. La signature est toujours prévue pour vendredi. L'Eglise catholique reste confiante malgré quelques déclarations alarmistes tant du côté de la majorité que de l'opposition.

