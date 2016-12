Madagascar: Un régime qui a fini de manger son pain blanc

Les experts des Nations unies ont apporté des remarques et des suggestions sur les moutures du cadre juridique… Plus »

Le Premier ministre, rapporte-t-on, a décidé de prendre les choses en main. Pour le moment, il n'arrive pas à débloquer une situation qui ne fait qu'empirer. L'opposition qui semble totalement muette ne joue plus son rôle de contre-pouvoir. Elle ne canalise pas ce mécontentement qui est en train de monter lentement mais sûrement. L'atmosphère qui règne en ce moment est de plus en plus malsaine et les efforts faits par la presse favorable au régime pour présenter ce dernier sous un jour favorable semblent pour l'instant vains.

Les bénéfices tirés sur le plan intérieur des différents événements internationaux de ces derniers mois n'ont finalement pas eu l'impact escompté. L'autosatisfaction affichée par le régime n'est plus de mise après la gravité des problèmes auxquels il doit faire face. Le délestage auquel il ne trouve pas de solutions immédiates est en train de ruiner un crédit qu'il croyait avoir établi auprès de l'opinion publique. Les conditions climatiques tiennent certes une place importante dans cette crise traversée par la Jirama, mais on dit que c'est une vulgaire question de gros sous qui empêche le ravitaillement en carburant des usines thermiques de la société nationale.

