Gambie: Les soutiens à Adama Barrow se multiplient

Le dernier en date à avoir apporté son appui à Adama Barrow est Abdoulie Bah, le maire de la capitale gambienne, Banjul. Il s'est déplacé le 24 décembre au domicile du président élu pour lui afficher « son plus fort soutien ». « Je promets de travailler avec le nouveau gouvernement pour le développement de notre capitale et du pays », a-t-il déclaré à la presse.

Le 10 janvier prochain, la Cour suprême doit statuer sur le recours officiel déposé par le clan de Jammeh qui conteste les résultats de la présidentielle en Gambie, et le 19 janvier le président sortant doit céder le pouvoir à son successeur Adama Barrow. Tous les chefs d'Etat de la Cédéao ont annoncé qu'ils seraient présents à l'inauguration. Une inauguration à propos de laquelle Jammeh a déclaré qu'elle n'aurait pas lieu. Dans l'attente, de plus en plus d'officiels Gambiens affichent leur soutien à Adama Barrow.

Copyright © 2016 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.