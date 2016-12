Centrafrique: Les députés adoptent une loi de finances axée sur les investissements

Avec une enveloppe globale de 27 milliards, soit un peu plus de 11% du budget, ce poste de dépenses sera principalement utilisé pour payer les salaires des militaires et des policiers.

« Je ne peux pas cautionner que le peuple continue de partir dans la brousse et que je puisse encenser le gouvernement, explique André Nalké Dorogo, le vice-président du groupe parlementaire. Si la sécurité était prioritaire, on aurait pu voir les allocations budgétaires pour permettre à la sécurité de revenir très rapidement et éviter que les deux-tiers du territoire soit sous la coupe réglée des groupes armés. »

