Afrique: ONU 2016 - Retour sur les défis et événements marquants pour la communauté internationale

L'année 2016 a été riche en défis pour la communauté internationale, avec le conflit en Syrie qui s'est aggravé malgré les efforts déployés pour mettre fin aux combats, l'escalade de la violence et de l'insécurité au Soudan du sud et au Yémen, ainsi que cinq millions de réfugiés supplémentaires dans le monde.

Néanmoins, l'année la plus chaude jamais enregistrée a également été marquée par des percées importantes, telles que l'entrée en vigueur en temps record de l'Accord de Paris sur le changement climatique, l'Accord de paix historique conclut en Colombie pour mettre fin à 50 ans de conflit civil, et le plan convenu entre les gouvernements et les parties prenantes du secteur privé visant à contrôler les émissions de dioxyde de carbone provenant de l'aviation internationale.

Les Objectifs de développement durable (ODD) sont également entrés en vigueur cette année, accompagnés d'appels à des efforts plus importants pour leur mise en œuvre.

Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a également présenté des excuses au peuple d'Haïti concernant le fait que l'organisation mondiale n'a pas pas été en mesure de traiter comme il convient l'épidémie de choléra qui a coûté la vie d'au moins 9.000 haïtiens depuis 2010. En outre, le chef de l'ONU a annoncé un plan à deux volets de 400 millions de dollars pour endiguer l'épidémie et fournir un soutien à long terme pour les personnes touchées.

De sérieux défis demeurent à l'ordre du jour de la communauté internationale, notamment en Syrie, au Soudan du sud et au Yémen. Le Secrétaire général Ban Ki-moon a appelé à l'unité et au consensus entre les États membres de l'ONU afin de résoudre ces conflits et d'autres situations de crise dans le monde.

Pendant ce temps, à l'ONU, l'ancien Premier ministre du Portugal et Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, António Guterres, a été choisi pour être le nouveau Secrétaire général des Nations Unies. Il s'est engagé à s'éloigner de la peur et à se concentrer sur le rétablissement la confiance mondiale.

Produite par le Département de l'information des Nations Unies, la 'Revue de l'année 2016 de l'ONU' examine les étapes et les défis qui ont marqué les 12 derniers mois.